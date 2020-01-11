RU  UA

Лайм

Ахтем Сеитаблаев показал старшую красавицу-дочь в день ее рождения

Сегодня Назлы исполняется 25 лет

суббота, 11 января 2020, 11:50
читати статтю українською

11 января день рождения отмечает старшая дочь актера и режиссера Ахтема Сеитаблаева - Назлы исполняется 25 лет. Знаменитый отец публично поздравил девушку с юбилеем посредством социальной сети.

На личной странице режиссера в Instagram появилось фото именинницы, на котором Назлы запечатлена крупным планом. "С Днем рождения, моя дочь. Силы и здоровья. В добрый путь", - написал Ахтем.

Фото: instagram.com/seitablaiev

К поздравлениям присоединились и подписчики актера. "Поздравляю вашу красавицу", "Радости жизни, здоровья", "Поздравляю, крепкого здоровья и всех благ вашей дочке", "Пусть будет счастливая", - пишут комментаторы.

Ахтем Сеитаблаев не афиширует свою личную жизнь. Известно только, что он с 2013 года женат на продюсере Иванне Дядюре, куме известного украинского шоумена Игоря Кондратюка.

Пара воспитывает четверых детей: дочерей Назлы (1995 г. р.) и Сафие (2009), а также сыновей Селима и Анатолия (это сын жены).

Фото: instagram.com/seitablaiev

Назлы - тоже актриса. В активе у девушки уже полтора десятка фильмов - она начала сниматься с четырех лет, дебютировав вместе с отцом у Олеся Санина в "Мамае".

  • Украинский комик и волонтер Сергей Притула опубликовал в Facebook милое видео со своей двухлетней дочерью Соломией. Таким образом папа и девочка передали привет маме, которая временно находилась вдали от них.
  • Экс-солистка группы "ВИА Гра" Санта Димпулос поделилась с поклонниками нежным семейным снимком. На фото певица позирует с мужем Игорем Кучеренко и их трехмесячной дочерью Софией.

Самые сочные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.

загрузка...

Новости партнеров

Loading...

Читайте также

Участница шоу Х-фактор 10 стала мамой: известны пол и имя ребенка

22-летняя военнослужащая Юлия Бордунова, принимавшая участие в шоу "Х-фактор 10" родила дочь.

Зимние каникулы на Мальдивах: жена MONATIK’а показала новые фото с райского отдыха

MONATIK и Ирина Демичева поделилась с подписчиками красочными снимками с отдыха на Мальдивах.

Украинская певица сообщила о второй беременности и показала округлившийся животик: фото

Юлия Думанская станет мамой во второй раз - певица показала фото с округлившимся животом.

загрузка...

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Элина Иващенко

Я уже сталкивалась со звездной болезнью, меня заносило очень жестко - победительница шоу Х-фактор 10

Олег Драч

Пора покончить с образом страждущего украинца - актер фильма "Цена правды" об украинском кино

Sinoptik

Истории рок-звезд звучат круто, но реалии другие - группа Sinoptik о турах, алкоголе и новом составе

Виктория Булитко

Нам не дадут первое место - Виктория Булитко о финале "Танців з зірками"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: