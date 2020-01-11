Ахтем Сеитаблаев показал старшую красавицу-дочь в день ее рождения

11 января день рождения отмечает старшая дочь актера и режиссера Ахтема Сеитаблаева - Назлы исполняется 25 лет. Знаменитый отец публично поздравил девушку с юбилеем посредством социальной сети.

На личной странице режиссера в Instagram появилось фото именинницы, на котором Назлы запечатлена крупным планом. "С Днем рождения, моя дочь. Силы и здоровья. В добрый путь", - написал Ахтем.

Фото: instagram.com/seitablaiev

К поздравлениям присоединились и подписчики актера. "Поздравляю вашу красавицу", "Радости жизни, здоровья", "Поздравляю, крепкого здоровья и всех благ вашей дочке", "Пусть будет счастливая", - пишут комментаторы.

Ахтем Сеитаблаев не афиширует свою личную жизнь. Известно только, что он с 2013 года женат на продюсере Иванне Дядюре, куме известного украинского шоумена Игоря Кондратюка.

Пара воспитывает четверых детей: дочерей Назлы (1995 г. р.) и Сафие (2009), а также сыновей Селима и Анатолия (это сын жены).

Фото: instagram.com/seitablaiev

Назлы - тоже актриса. В активе у девушки уже полтора десятка фильмов - она начала сниматься с четырех лет, дебютировав вместе с отцом у Олеся Санина в "Мамае".

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