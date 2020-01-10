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Сергей Притула показал милое видео с двухлетней дочкой - такого ми-ми-ми в этом году вы еще не видели

Теперь ведущего и комика знают еще как и примерного отца

пятница, 10 января 2020, 18:44
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Украинский комик и волонтер Сергей Притула опубликовал в Facebook милое видео со своей двухлетней дочерью Соломией. Таким образом папа и девочка передали привет маме, которая временно находилась вдали от них.

Притула и маленькая Соломия не только рассказали о еде, которую съели за ночь, но и спели вместе песню Тины Кароль "Україна - це ти". Всего за несколько часов ролик собрал в соцсети более 200 тыс. просмотров.

Реакция фолловеров ведущего не заставила себя ждать. Пользователи сети пришли в восторг от того, какой подход может быть у отца к ребенку. В комментариях к ролику Притулу называют не только талантливым артистом и телеведущим, но и примером того, каким для своих детей должен быть отец.

Напомним, всего же у Сергея Притулы двое детей. Помимо Соломии комик также воспитывает и сына Дмитрия от предыдущего брака.

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Раздел: ЛаймЗвезды
Теги: Сергей Притула

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