Сергей Притула показал милое видео с двухлетней дочкой - такого ми-ми-ми в этом году вы еще не видели

Украинский комик и волонтер Сергей Притула опубликовал в Facebook милое видео со своей двухлетней дочерью Соломией. Таким образом папа и девочка передали привет маме, которая временно находилась вдали от них.

Притула и маленькая Соломия не только рассказали о еде, которую съели за ночь, но и спели вместе песню Тины Кароль "Україна - це ти". Всего за несколько часов ролик собрал в соцсети более 200 тыс. просмотров.

Реакция фолловеров ведущего не заставила себя ждать. Пользователи сети пришли в восторг от того, какой подход может быть у отца к ребенку. В комментариях к ролику Притулу называют не только талантливым артистом и телеведущим, но и примером того, каким для своих детей должен быть отец.

Напомним, всего же у Сергея Притулы двое детей. Помимо Соломии комик также воспитывает и сына Дмитрия от предыдущего брака.

Ранее Сергей Притула прокомментировал провокационный ролик с российским спецназом в Instagram-профиле украинского боксера Василия Ломаченко. Конечно же, в своей традиционной саркастической манере.

Читайте также на theLime, как Сергей Притула отшутился в соцсети о старте отборочного этапа на Евровидение-2020. Похоже, ведущий продолжит острить как и прежде.

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