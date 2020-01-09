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Санта Димопулос показала редкое фото с мужем и трехмесячной дочкой

Семейная идиллия!

четверг, 9 января 2020, 13:22
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Экс-солистка группы "ВИА Гра" Санта Димпулос, которая недавно во второй раз стала мамой, поделилась с поклонниками нежным семейным снимком.

На фото, опубликованном в Instagram, певица позирует с мужем Игорем Кучеренко и их трехмесячной дочерью Софией. Лицо малышки Санта показывать не стала, а закрыла его розовым сердечком.

Поклонники певицы очень порадовались семейному снимку, ведь такие фото не часто появляются в микроблоге Димопулос. Певица чаще публикует кадры с детьми, а вот любимого мужа оберегает от посторонних глаз.

"Очень красивая семья", Какие вы классные", "Красивая пара", "Как мило", "Абсолютное счастье", "Вы очень гармонично смотритесь", "Счастливая семья", "Это фото просто фонит счастьем, любовью и радостью", - умиляются фанаты.

Напомним, что Санта Димопулос вышла замуж за совладельца сети спортивных клубов Игоря Кучеренко в 2015 году. До этого певица была гражданской женой украинского шоумена Андрея Джеджулы. Отношения пары продлились четыре года. В 2008 году у них родился сын Даниэль.

  • Украинская певица Джамала показала фото, сделанные накануне Рождества. Артистка устроила праздничную фотосессию на фоне елки, для которой позировала вместе с мужем и годовалым сыном.
  • Экс-солистка группы "ВИА Гра" Вера Брежнева поделилась с поклонниками серией снимков своей младшей дочери Сары, которой 14 декабря исполнилось 10 лет.

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