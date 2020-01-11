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Участница шоу Х-фактор 10 стала мамой: известны пол и имя ребенка

22-летняя Юлия Бордунова родила дочь

суббота, 11 января 2020, 14:16
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Участница десятого сезона вокального шоу "Х-фактор" на телеканале СТБ Юлия Бордунова стала мамой. 22-летняя девушка родила дочь, которую назвала Софией.

Об этом сообщили в пресс-службе канала СТБ. Известно, что малышка появилась на свет накануне новогодних праздников. Других подробностей не сообщается.

Юлия Бордунова - защитница Украины. Несмотря на свой юный возраст она уже успела побывать на передовой. Юлия каждый день с оружием в руках рисковала своей жизнью, чтобы мы могли жить привычной мирной жизнью. Девушка всегда любила петь, и даже на фронте она находила время для песни. Придти на "Х-фактор" Юлю заставили сослуживцы, они и отправили анкету на шоу.

Юля покинула вокальное шоу уже в первом прямом эфире, на сцену девушка вышла уже беременной.

  • 28 декабря состоялся суперфинал шоу "Х-фактор 10", где вся страна услышала долгожданное имя победителя. В вокальной битве выиграла участница категории "Девушки" 17-летняя Элина Иващенко.
  • Читайте также на theLime интервью с победительницей шоу "Х-фактор 10". Я уже сталкивалась со звездной болезнью, меня заносило очень жестко - Элина Иващенко.

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