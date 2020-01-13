Слава из "НеАнгелов" показала, кто заменял ей психолога в трудные минуты

Украинская певица Слава Каминская, которая недавно рассталась с мужем, рассказала поклонникам в Instagram, кто все это время заменял ей психолога в самые трудные и грустные минуты.

Близким другом и "большой любовью" исполнительницы оказался ее коллега по цеху - певец, автор текстов и аранжировщик, участник проекта "Инь-Ян" Артем Иванов. Судя по совместному фото, Каминская и Иванов пересеклись на Бали, где ранее певица также встретила украинского актера Павла Вишнякова.

Фото: instagram.com/babaslavka

"Моя большая любовь и мой голос в период самых грустных и трепетных моментов в жизни, - написала Каминская под снимком, на котором обнимает Иванова. - Именно Артем знает, когда мне стало "хорошо", а когда – "время" прощаться".

Как отметила артистка, в жизни очень важно окружать себя правильными людьми, которым можно открыть сердце и душу. "И дешевле, чем потом ходить к психологу", - пошутила она напоследок.

Кто такой Артем Иванов?

Артем Иванов может похвастаться имиджем многогранной личности. Кто-то знает его как солиста проекта "Инь-Ян", кто-то как сольного певеца, композитора и аранжировщика, чьи хиты сегодня поют как украинские поп-артисты, так и российские. В свое время известность Иванову принесли 7-ой сезон "Фабрики звезд" и шоу "Песни".

Слава Каминская развелась с мужем в июле 2019 года. О расставании пары ходило много слухов, но недавно пластический хирург Эдгар Каминский решил рассказать, что стало причиной развода с певицей.

Также мы писали, что солистка "НеАнгелов" задумалась о смене фамилии. Об этом стало известно из поста, опубликованного на личной странице певицы в Instagram.

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