Леся Никитюк и ее обидчик снялись в совместном клипе: видео

Леся Никитюк решила попробовать себя в роли исполнительницы. Телеведущая записала трек "Дівчата-хмарочоси" и выпустила ироничный клип. Сняться в своем первом музыкальном видео Леся предложила коллеге Александру Педану, который недавно жестко разыграл ее для своего шоу.

В своей первой песне Никитюк поет о высоких девушках. Педан в свою очередь решил продолжить юмористический трек, добавив к нему шутливые строки о мужчинах невысокого роста. Для клипа Леся примерила несколько ярких образов - телеведущая, гадалка и лыжница.

Поклонники с восторгом приняли совместную работу телеведущих. Комментаторы также оценили вокальные данные Леси.

"Песня станет хитом", "Для настроения просто супер", "Какие вы молодцы, продолжайте в том же духе", "А Леся так красиво поет", "Леся иди петь, у тебя это хорошо получается", "Леся, буде певицей", - пишут фаны в комментариях под роликом.

Ранее Леся Никитюк поделилась с поклонниками забавными снимками, сделанными во время трапезы. "А как вы доедаете остатки новогодней роскоши?", - написала телеведущая.

Также Леся Никитюк продемонстрировала свое beauty-перевоплощение. Телеведущая опубликовала коллаж из двух снимков. На первом фото Леся запечатлена без косметики на лице, на втором - с "боевой раскраской".

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