RU  UA

Лайм

Леся Никитюк и ее обидчик снялись в совместном клипе: видео

Смешное видео посвящено высоким девушкам и низким парням

вторник, 14 января 2020, 17:38
читати статтю українською

Леся Никитюк решила попробовать себя в роли исполнительницы. Телеведущая записала трек "Дівчата-хмарочоси" и выпустила ироничный клип. Сняться в своем первом музыкальном видео Леся предложила коллеге Александру Педану, который недавно жестко разыграл ее для своего шоу.

В своей первой песне Никитюк поет о высоких девушках. Педан в свою очередь решил продолжить юмористический трек, добавив к нему шутливые строки о мужчинах невысокого роста. Для клипа Леся примерила несколько ярких образов - телеведущая, гадалка и лыжница.

Поклонники с восторгом приняли совместную работу телеведущих. Комментаторы также оценили вокальные данные Леси.

"Песня станет хитом", "Для настроения просто супер", "Какие вы молодцы, продолжайте в том же духе", "А Леся так красиво поет", "Леся иди петь, у тебя это хорошо получается", "Леся, буде певицей", - пишут фаны в комментариях под роликом.

  • Ранее Леся Никитюк поделилась с поклонниками забавными снимками, сделанными во время трапезы. "А как вы доедаете остатки новогодней роскоши?", - написала телеведущая.
  • Также Леся Никитюк продемонстрировала свое beauty-перевоплощение. Телеведущая опубликовала коллаж из двух снимков. На первом фото Леся запечатлена без косметики на лице, на втором - с "боевой раскраской".

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.

загрузка...

Новости партнеров

Loading...

Читайте также

Беременные и обнаженные: кто из знаменитостей не устоял перед модной фото-тенденцией

Какие звезды снялись без одежды, будучи в положении

Стивен Кинг высказался о расовом вопросе "Оскара" - разумеется, в сети теперь жара

Писатель Стивен Кинг поделился мнением по теме расовой дискриминации, в которой премию Оскар винят едва ли не каждый год

Супермодель Бар Рафаэли родила третьего ребенка

Израильская супермодель Бар Рафаэли сообщила радостную новость - она снова стала мамой.

загрузка...

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Элина Иващенко

Я уже сталкивалась со звездной болезнью, меня заносило очень жестко - победительница шоу Х-фактор 10

Олег Драч

Пора покончить с образом страждущего украинца - актер фильма "Цена правды" об украинском кино

Sinoptik

Истории рок-звезд звучат круто, но реалии другие - группа Sinoptik о турах, алкоголе и новом составе

Виктория Булитко

Нам не дадут первое место - Виктория Булитко о финале "Танців з зірками"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: