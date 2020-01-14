Муж Регины Тодоренко перенес две операции: что случилось с Владом Топаловым

Российский певец Влад Топалов обеспокоил своих поклонников новостью о том, что с начала 2020 года перенес две операции.
Об этом муж Регины Тодоренко сообщил в своем Instagram. Свою публикацию исполнитель сопроводил снимком, на котором запечатлен с повязкой. Несмотря на сложность ситуации, Влад продолжает иронизировать над происходящим.
"2 недели 2020 - 2 операции! Явно Дед Мороз перепутал записки там у себя! Совсем не это я писал, пока били куранты! Да еще и сожрать бумагу пришлось! Дорогой Дедушка Мороз. Я все понимаю, пока без претензий, тебе тоже надо выпить и отдохнуть. Но ты, как придешь в себя, проверь, пожалуйста, списки желаний. В моих еженедельных скальпелей и крови не было!", - написал Топалов.
В своих "сториз" певец объяснил, что лечь под нож хирурга он был вынужден из-за гнойного гидраденита - воспаления потовых желез. По словам Влада, у него в подмышечной впадине образовался большой гнойник, который пришлось удалить.
Топалов рассказал, что причиной нагноений потовых желез подмышечной области является бритье. Возникающие в процессе сбривания волос микропорезы становятся входными воротами для инфекции. Влад посоветовал фанам не пользоваться бритвой, а приобрести триммер.
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