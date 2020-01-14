Муж Регины Тодоренко перенес две операции: что случилось с Владом Топаловым

Российский певец Влад Топалов обеспокоил своих поклонников новостью о том, что с начала 2020 года перенес две операции.

Об этом муж Регины Тодоренко сообщил в своем Instagram. Свою публикацию исполнитель сопроводил снимком, на котором запечатлен с повязкой. Несмотря на сложность ситуации, Влад продолжает иронизировать над происходящим.

"2 недели 2020 - 2 операции! Явно Дед Мороз перепутал записки там у себя! Совсем не это я писал, пока били куранты! Да еще и сожрать бумагу пришлось! Дорогой Дедушка Мороз. Я все понимаю, пока без претензий, тебе тоже надо выпить и отдохнуть. Но ты, как придешь в себя, проверь, пожалуйста, списки желаний. В моих еженедельных скальпелей и крови не было!", - написал Топалов.

В своих "сториз" певец объяснил, что лечь под нож хирурга он был вынужден из-за гнойного гидраденита - воспаления потовых желез. По словам Влада, у него в подмышечной впадине образовался большой гнойник, который пришлось удалить.

Топалов рассказал, что причиной нагноений потовых желез подмышечной области является бритье. Возникающие в процессе сбривания волос микропорезы становятся входными воротами для инфекции. Влад посоветовал фанам не пользоваться бритвой, а приобрести триммер.

Звездные супруги Регина Тодоренко и Влад Топалов вместе с сыном стали героями новогоднего номера российского журнала OK!. Для годовалого Майкла это первый опыт съемки для глянца.

Также телеведущая прокомментировала наркотическое прошлое своего мужа. Регина призналась, что родственники Влада советовали ей бежать от него, поскольку знали о его темном прошлом.

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