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Муж Регины Тодоренко перенес две операции: что случилось с Владом Топаловым

Певец сообщил фанам неприятную новость

вторник, 14 января 2020, 15:33
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Российский певец Влад Топалов обеспокоил своих поклонников новостью о том, что с начала 2020 года перенес две операции.

Об этом муж Регины Тодоренко сообщил в своем Instagram. Свою публикацию исполнитель сопроводил снимком, на котором запечатлен с повязкой. Несмотря на сложность ситуации, Влад продолжает иронизировать над происходящим.

"2 недели 2020 - 2 операции! Явно Дед Мороз перепутал записки там у себя! Совсем не это я писал, пока били куранты! Да еще и сожрать бумагу пришлось! Дорогой Дедушка Мороз. Я все понимаю, пока без претензий, тебе тоже надо выпить и отдохнуть. Но ты, как придешь в себя, проверь, пожалуйста, списки желаний. В моих еженедельных скальпелей и крови не было!", - написал Топалов.

В своих "сториз" певец объяснил, что лечь под нож хирурга он был вынужден из-за гнойного гидраденита - воспаления потовых желез. По словам Влада, у него в подмышечной впадине образовался большой гнойник, который пришлось удалить.

Топалов рассказал, что причиной нагноений потовых желез подмышечной области является бритье. Возникающие в процессе сбривания волос микропорезы становятся входными воротами для инфекции. Влад посоветовал фанам не пользоваться бритвой, а приобрести триммер.

  • Звездные супруги Регина Тодоренко и Влад Топалов вместе с сыном стали героями новогоднего номера российского журнала OK!. Для годовалого Майкла это первый опыт съемки для глянца.
  • Также телеведущая прокомментировала наркотическое прошлое своего мужа. Регина призналась, что родственники Влада советовали ей бежать от него, поскольку знали о его темном прошлом.

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