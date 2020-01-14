Надя Дорофеева похвасталась соблазнительными формами на отдыхе в Доминикане: фото

Солистка популярной украинской группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева вместе с мужем Владимиром Дантесом отдыхает в Доминикане. Снимками с долгожданного отпуска звездные супруги делятся на своих страницах в Instagram.

Певица опубликовала в личном микроблоге несколько фотографий в купальниках. На одном из фото Надя красиво позирует на песке, демонстрируя свою точеную фигуру.

"День второй. Я пока еще с утра делаю зарядку. И до сих пор питаюсь почти правильно. А вы на отдыхе расслабляетесь по полной или держитесь, типа там спортик, пп и фреши?", - поинтересовалась она у своих подписчиков.

Публикация певицы всего за несколько часов собрала более 200 тысяч лайков и множество позитивных откликов. Фанаты восторгаются соблазнительными формами исполнительницы. Не удержалась от комментария и Джамала. "Красотка. Мне нужен такой купальник и попа конечно", - написала певица.

Надя Дорофеева и Владимир Дантес счастливы в отношениях 8 лет, 4 из которых - в законном браке. За этот период у влюбленных возникало много ссор и скандалов на почве ревности. Об этом певец откровенно рассказал в одном из недавних интервью.

Солистка "Время и Стекло" впервые рассказала о заболевании, которое ее постигло 9 лет назад. Интересно, что в тот момент Надя познакомилась со своим будущим супругом, музыкантом Владимиром Дантесом.

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