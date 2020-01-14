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Уилл Смит рассказал, как ревновал жену к покойному музыканту

Актер признается, что в прошлом был глубоко не уверен в себе

вторник, 14 января 2020, 12:01
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Уилл Смит рассказал, как относился к дружбе своей жены Джады Пинкетт-Смит с Тупаком Шакуром, убитым в 1996 году. Джада и Тупак подружились в школе и поддерживали близкие отношения до самой его смерти. В интервью с радиоведущим Charlamagne tha God 50-летний Смит признался, что из-за этого он так и не смог найти с рэпером общий язык.

"О, да, я ревновал, - сказал Уилл. - Это было в самом начале, и я очень сожалею, что так и не смог открыться для взаимодействия с Тупаком".

Он объяснил, что они с рэпером не могли общаться из-за любви к Джаде, которая с детства дружила с Шакуром.

"Вы знаете, они росли вместе и любили друг друга, но у них никогда не было сексуальных отношений. Они достигли того возраста, когда это было возможно, но тогда Джада уже была со мной, - вспоминает актер. - У Пака было, что сказать по этому поводу, но она просто любила его, будто он был воплощением совершенства. И она была с Принцем из Беверли-Хиллз, понимаете? Мы [с Тупаком] были в одной комнате пару раз, я не мог с ним разговаривать, а он не собирался говорить со мной, пока я не заговорю с ним".

Жена часто убеждала Смита, что они с рэпером похожи, но сам он так и не смог себя пересилить.

"К своему огромному сожалению, я не мог справиться с этим, - говорит он. - Я был мягким рэпером из Филадельфии, а он Паком. Я был глубоко, очень глубоко неуверен в себе, и не был достаточно мужественным, чтобы справиться с этими отношениями".

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