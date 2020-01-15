RU  UA

Лайм

Актер "Дизель Шоу" впервые показал маленького сына - конечно, без смеха не обошлось

Егор Крутоголов поделился забавным снимком с крохой

среда, 15 января 2020, 17:41
читати статтю українською

Актер и худрук юмористической студии "Дизель Шоу" Егор Крутоголов впервые показал младшего сына, который появился на свет в сентябре 2019 года.

Забавное фото шоумен опубликовал на личной странице в Instagram. На снимке 4-месячный Макс и его 39-летний папа смешно позируют на камеру. "Как закончили праздники?", - подписал фотографию юморист.

Растроганные поклонники актера засыпали его умиленными комментариями, а также отметили, что кроха очень похож на своего отца.

"Какие классные карапузы", "Копия папа", "Папина копия", "Фото супер", "Какие милые", "Малявка копия папы", "Забавные, малыш такой сладкий", "Очень похожи", "Какой пупсик", "Какая милота", - пишут фанаты под постом Егора.

Егор Крутоголов вместе с супругой Катей также воспитывают старшего сына - 9-летнего Леву. Недавно мальчик вместе с папой принял участие в номере "Дизель Шоу".

  • Актриса юмористической программы "Дизель Шоу" Яна Глущенко вместе с мужем Олегом Збаращуком и двухлетним сыном Тамерланом снялись в семейной фотосессии. Артистка признается, что она невероятно счастлива, ведь рядом - идеальный мужчина и послушный ребенок.
  • Украинские артисты Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян показали, как подросла их дочь. 15 января Нине исполнилось 4 года.

Самые сочные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.

загрузка...

Новости партнеров

Loading...

Читайте также

Рэпера Akon давно забыли всюду, но не в Африке - там у него есть теперь даже собственный город

О создании города Akon City рэпер говорил еще в 2018 году

Тоня Матвиенко показала, как подросла их с Арсеном Мирзояном дочь: милое фото

Звездные супруги Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян поздравили свою дочь Нину с 4-м днем рождения и показали фото именинницы.

Так горяча: жена MONATIK’а показала фигуру в купальнике, и фанаты в восторге

Ирина Демичева опубликовала новое фото, сделанное на Мальдивах, на котором запечатлена в купальнике.

загрузка...

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Элина Иващенко

Я уже сталкивалась со звездной болезнью, меня заносило очень жестко - победительница шоу Х-фактор 10

Олег Драч

Пора покончить с образом страждущего украинца - актер фильма "Цена правды" об украинском кино

Sinoptik

Истории рок-звезд звучат круто, но реалии другие - группа Sinoptik о турах, алкоголе и новом составе

Виктория Булитко

Нам не дадут первое место - Виктория Булитко о финале "Танців з зірками"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: