Актер "Дизель Шоу" впервые показал маленького сына - конечно, без смеха не обошлось

Актер и худрук юмористической студии "Дизель Шоу" Егор Крутоголов впервые показал младшего сына, который появился на свет в сентябре 2019 года.

Забавное фото шоумен опубликовал на личной странице в Instagram. На снимке 4-месячный Макс и его 39-летний папа смешно позируют на камеру. "Как закончили праздники?", - подписал фотографию юморист.

Растроганные поклонники актера засыпали его умиленными комментариями, а также отметили, что кроха очень похож на своего отца.

"Какие классные карапузы", "Копия папа", "Папина копия", "Фото супер", "Какие милые", "Малявка копия папы", "Забавные, малыш такой сладкий", "Очень похожи", "Какой пупсик", "Какая милота", - пишут фанаты под постом Егора.

Егор Крутоголов вместе с супругой Катей также воспитывают старшего сына - 9-летнего Леву. Недавно мальчик вместе с папой принял участие в номере "Дизель Шоу".

Актриса юмористической программы "Дизель Шоу" Яна Глущенко вместе с мужем Олегом Збаращуком и двухлетним сыном Тамерланом снялись в семейной фотосессии. Артистка признается, что она невероятно счастлива, ведь рядом - идеальный мужчина и послушный ребенок.

Украинские артисты Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян показали, как подросла их дочь. 15 января Нине исполнилось 4 года.

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