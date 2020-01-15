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Тоня Матвиенко показала, как подросла их с Арсеном Мирзояном дочь: милое фото

Сегодня Нине исполняется 4 годика

среда, 15 января 2020, 16:49
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15 января день рождения отмечает не только Варвара Кошевая, но и дочь украинских артистов Тони Матвиенко и Арсена Мирзояна. Нине исполняется 4 года.

По случаю праздника звездные родители решили показать своим поклонникам, как выросла их девочка. Тоня опубликовала милое фото именинницы, на котором Нина запечатлена в образе снежинки. "Сегодня нашему Солнышку - 4 годика", - подписала снимок певица.

Арсен в свою очередь разместил в личном профиле яркий коллаж. Судя по всему, дочь артистов любит мороженое и пушистых кроликов. "Королева! Тоня Матвиенко, спасибо за принцессу", - коротко прокомментировал публикацию Мирзоян.

Поклонники звездной пары присоединились к поздравлениям, а также отметили, что девочка растет настоящей красавицей.

Напомним, что Нина появилась на свет 15 января 2016 года. Девочку назвали в честь ее звездной бабушки - легендарной певицы Нины Матвиенко. Супруги также воспитывают старшую дочь Тони от первого брака - 21-летнюю Ульяну.

  • Украинский артист MONATIK, который обычно держит личную жизнь за плотным занавесом, впервые открыто показал младшего сына Платона. В этом месяце мальчику исполнилось уже три года, и за это время ни певец, ни его супруга Ирина Демичева ни разу не показывали его публике.
  • 11 января день рождения отпраздновала старшая дочь актера и режиссера Ахтема Сеитаблаева - Назлы исполнилось 25 лет. Знаменитый отец публично поздравил девушку с юбилеем посредством социальной сети и показал ее фото.

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