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Горжусь и буду оберегать на сколько хватит сил: Евгений Кошевой трогательно поздравил дочь с 12-летием

Варвара сегодня отмечает день рождения

среда, 15 января 2020, 12:55
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15 января день рождения отмечает старшая дочь украинского шоумена, актера студии "Квартал 95" Евгения Кошевого - Варваре исполняется 12 лет.

По случаю праздника знаменитый папа сделал коллаж из снимков именинницы и выложил его в свой микроблог. Свою публикацию Евгений сопроводил теплыми строками.

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Публикация от Евгений Кошевой (@evgenii.koshevoi)

"Как быстро летит время, очень люблю. Горжусь и буду оберегать на сколько хватит сил. С Днем рождения, Варвара!", - написал шоумен. Нашлось в его посте место и для супруги. "Ксения, спасибо тебе за детей", - добавил актер.

Мама девочки также не упустила возможности публично поздравить дочь. "С днем рождения, наша Звездочка. Как быстро летит время", - написала Ксения Кошевая под серией снимков девочки.

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Публикация от Ксения Кошевая (@yalta_k)

Варвара активно занимается вокалом. Она дважды принимала участие в популярном шоу "Голос.Діти". В феврале 2017-го выиграла гран-при международного фестиваля-конкурса талантов "Украина объединяет мир", исполнив победную песню крымскотатарской певицы Джамалы "1944". А в прошлом году дочь Кошевого пробовала свои силы в отборе на детское Евровидение-2019.

Помимо пения девочка также увлекается танцами и рисованием.

  • Ранее Евгений Кошевой откровенно рассказал, как изменилось его отношение к жене спустя годы совместной жизни. Супруги счастливы в браке 12 лет и воспитывает двух дочерей - 12-летнюю Варвару и 5-летнюю Серафиму.
  • В сети обсуждают платье Елены Зеленской на День Независимости. Его для первой леди Украины сшила Ксения Кошевая. Жена актера никогда не афишировала, что занимается производством одежды, поэтому эта новость стала для многих неожиданностью.

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