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Популярный фастфуд предложил работу принцу Гарри и Меган Маркл

Сеть ресторанов вызвалась помочь герцогу и герцогине Сассекским стать финансово независимыми

среда, 15 января 2020, 13:10
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Отказ принца Гарри и Меган Маркл от полномочий старших членов королевской семьи стал поводом для шуток и мемов. Теперь к хайпу присоединилась известная сеть ресторанов быстрого питания Burger King. Фастфуд предложил Гарри и Меган стать финансово независимыми от монархии с помощью их "королевской семьи".

"Если вы ищете работу, у нас есть новая корона для вас, - говорится в объявлении сети. - Поступайте так же, как и тысячи людей: делайте первые шаги в мире работы с нами. Вы знаете, что корона подойдет вам идеально. Кроме того, после стольких лет герцогской жизни пришло время начать есть, как короли".

Щедрое предложение осталось без ответа от Гарри и Меган, но Burger King в Twitter не прекратили шутить.

"В нашем королевстве всегда есть работа, - гласит один из постов. - Гарри, эта королевская семья предлагает работу на неполный рабочий день".

На встрече королевской семьи 13 января королева Елизавета II неохотно согласилась поддержать пару в их намерении начать новую жизнь.

"Хотя мы бы предпочли, чтобы они оставались работающими членами королевской семьи, мы уважаем и понимаем их желание жить более независимой жизнью, оставаясь при этом ценной частью моей семьи", - заявила королева.

  • Ранее принц Гарри помог Меган Маркл получить работу в Disney. Именно он рассказал директору Disney Бобу Айгеру о желании супруги заниматься озвучкой фильмов.
  • Читайте также на the Lime, почему близкие Меган Маркл осудили ее решение начать независимую жизнь. Отец и сводная сестра не поддержали выбор герцога и герцогини Сассекских.

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