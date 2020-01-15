Так горяча: жена MONATIK’а показала фигуру в купальнике, и фанаты в восторге

Украинский хитмейкер MONATIK и его супруга Ирина Демичева после новогодних корпоративов отправились на Мальдивские острова. На заслуженный отдых супруги взяли с собой сыновей Даниила и Платона. Красочными фото с отпуска пара регулярно делится на своих страницах в Instagram.

Последними снимками жена артиста восхитила своих подписчиков. Ирина позирует в черном купальнике, демонстрируя свои аппетитные женственные формы. Демичева стоит в рамке для фотографий, которая расположилась на белоснежном песке.

"Слишком много восхитительных мест для "Фото на память". Красиво, невозможно красиво вокруг", - делится эмоциями Ирина.

Подписчики Ирины рассыпались в комплиментах, отмечая роскошную фигуру мамы двоих детей. "Это вы Ирина очень восхитительна, ну и место тоже красивое. Так горяча", "Какая красивая", "Супер мама", "Секси", "Вау, Ириша", "Красотка", - пишут комментаторы.

Ранее MONATIK, который обычно держит личную жизнь за плотным занавесом, впервые открыто показал младшего сына Платона. В этом месяце мальчику исполнилось уже три года, и за это время ни певец, ни его супруга Ирина Демичева ни разу не показывали его публике.

Солистка популярной украинской группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева свои зимние каникулы проводит в Доминикане. Модница взяла с собой в отпуск несколько эффектных купальников.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.