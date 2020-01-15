В сети появилось смешное фото Кендалл Дженнер: как красавица-модель выглядела в детстве

Звезда реалити-шоу, бизнесвумен и самая молодая миллиардерша в мире Кайли Дженнер в Instagram поделилась детским фото своей сестры, модели Кендалл Дженнер.
"Скучаю по тебе", - написала Кайли под фото, на котором маленькая Кендалл лучезарно улыбается, демонстрируя отсутствие молочного зуба.
@kyliejenner в Instagram
Фото набрало 4,5 миллиона лайков, в комментариях к нему отметилась вся семья Кардашьян-Дженнер, а также их известные друзья, включая Хейли Бибер.
"Чего-то не хватает!" - написала Кейтлин Дженнер (в прошлом Брюс Дженнер, трансгендерная женщина и отец знаменитых сестер).
"У тебя окошко во рту!" - умилилась Крис Дженнер, мать девушек.
Сегодня облик Кендалл едва ли напоминает об улыбчивой девочке с круглыми щечками. В Instagram модели регулярно появляются томные фото, на которых она демонстрирует соблазнительную фигуру.
@kendalljenner в Instagram
@kendalljenner в Instagram
@kendalljenner в Instagram
@kendalljenner в Instagram
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