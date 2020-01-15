Настя Каменских в сексуальном бикини показала мексиканский загар: фото

Украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, продолжает баловать поклонников красочными снимками с отдыха в Мексике, куда она отправилась вместе с Потапом.

На этот раз исполнительница решила показать себя во всей красе, опубликовав в Instagram фото в бикини. На снимках Настя демонстрирует свою фигуру, а также хвастается красивым загаром.

"Каждый новый день - это новые возможности! Поверьте, если утром вы будете просыпаться с мыслью о том, что сегодня обязательно произойдет что-то хорошее - так и будет. Улыбайтесь, любите и всегда следуйте за своей мечтой! Желаю вам хорошего настроения и посылаю лучики тепла и позитива из солнечной Мексики", - написала певица под одним из кадров.

Поклонники засыпали Настю комплиментами, отмечая ее красоту. "Шикарная", "Прекрасная мулаточка", "Настя, красотка", "Какая фигура", "Стройняшка", "Какой загар", "Ты просто бомба", - восхищаются фанаты звезды.

Солистка популярной украинской группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева вместе с мужем Владимиром Дантесом отдыхает в Доминикане. Снимками с долгожданного отпуска звездные супруги делятся на своих страницах в Instagram.

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