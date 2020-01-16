Брэд Питт снялся в стильной фотосессии: стать неотразимым ему помогли стилисты бывшей жены

Брэд Питт снялся в рекламной кампании итальянского дома моды Brioni. Создать стильный и мужественный образ ему помогли стилисты и давние подруги его бывшей жены Дженнифер Энистон, Нина и Клэр Холлворт, пишет Entertainment Tonight.

Brioni пригласили 56-летнего актера стать звездой кампании Tailoring Legends, посвященной празднованию 75-летия бренда. С ним Питта связывают давние отношения. Так, совсем недавно в смокинге Brioni он принимал награду "Золотой глобус" за роль Клиффа Бута в фильме Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде". В костюмах бренда он появлялся и на других светских мероприятиях, включая Каннский и Венецианский кинофестивали в 2019 году.

"Я всегда восхищался элегантным и неподвластным времени дизайном Brioni", - признался голливудский модник.

В Instagram стилисток фото Брэда Питта засыпали комплиментами. "Боже, у него вообще бывают плохие фотографии?" - пишут фанаты. - "Трезвая жизнь ему очень к лицу", "Брэд Питт всегда выглядит хорошо".

Нина и Клэр Холлворт работают с Дженнифер Энистон много лет. В своем Instagram они регулярно публикуют фото актрисы, с которой поддерживают теплые дружеские отношения.

Брэд Питт поблагодарил друга, который помог ему справиться с алкоголизмом. Отказаться от выпивки его вдохновил известный актер, который не пьет уже 16 лет.

Леонардо ДиКаприо помог спасти утопающего человека. Актер согласился отправить свою лодку на поиски упавшего за борт мужчины.

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