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Каждая влюбленная пара должна это сделать: Лилия Ребрик с мужем впервые за 8 лет отправились на отдых без детей

Супруги наслаждаются отдыхом на Мальдивах

четверг, 16 января 2020, 13:10
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Украинская телеведущая Лилия Ребрик и хореограф Андрей Дикий последовав примеру многих украинских знаменитостей отправились в долгожданный отпуск. Для отдыха звездные супруги выбрали райский уголок нашей планеты - Мальдивские острова.

Красочными снимками с отдыха актриса поделилась на своей странице в Instagram. На фото Лилия позирует на фоне океана одна, а также с любимым мужем. Каждый кадр полон радости и счастья, ведь влюбленные впервые приехали на теплый остров. "Мечты сбываются", - написала телеведущая.

На Мальдивы знаменитая пара прилетела без детей, на романтический отдых супруги решились впервые за 8 лет.

"Мы с Андреем долго решались на такой отдых... Кстати, за 8 лет - мы впервые на море вдвоем (не по работе, а именно на отдыхе). И даже уже в первый день могу сказать: это совершенно различный способ: с детьми и без детей. Каждая влюбленная пара должна делать вылазки вдвоем, при этом без зазрения совести! Это важно! Мы этому учимся", - говорит Лилия.

"Диана знает, что мы в разведку сюда узнать, нет ли здесь акул. Ищем! Пока нет. Обязательно приедем сюда всем семейством. Но Поля должна немного подрасти. Ведь все же перелет непростой (как для маленького ребенка, с которым еще невозможно договориться)", - добавила актриса.

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Напомним, что Лилия и Андрей познакомились в 2011 году на шоу "Танці з зірками", где танцевали в паре. Скоро между партнерами вспыхнули чувства и уже через несколько месяцем после участия в шоу актриса и хореограф стали неразлучны. Поженились влюбленные в декабре того же года.

Сегодня пара воспитывает двоих дочерей - 7-летнюю Диану и Полину, которая появилась на свет в апреле 2018 года.

  • MONATIK и его супруга Ирина Демичева после новогодних корпоративов отправились на Мальдивские острова. На отдых супруги взяли с собой сыновей Даниила и Платона. Красочными фото с отпуска пара регулярно делится на своих страницах в Instagram.
  • Солистка популярной украинской группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева свои зимние каникулы проводит в Доминикане. Модница взяла с собой в отпуск несколько эффектных купальников.

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