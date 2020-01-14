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Принц Гарри и принц Уильям ответили на слухи о причине раскола в королевской семье

СМИ писали, что Уильям издевался над младшим братом и его женой Меган Маркл

вторник, 14 января 2020, 12:53
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Королевская семья вовсю борется со слухами о причинах своего раскола. Принц Гарри и принц Уильям поспешили опровергнуть заявления о том, что братья поссорились, потому что Уильям плохо относился к Меган Маркл, пишет BBC.

Поводом для совместного заявления внуков королевы Елизаветы стала история в газете Times of London. В ней сказано, что герцог и герцогиня Сассекские чувствовали, что Уильям их "вытесняет" и "постоянно издевается".

"Несмотря на явные опровержения, в британской газете прозвучала ложная история, в которой обсуждались отношения между герцогом Сассекским и герцогом Кембриджским. Для братьев, которые так глубоко заботятся о проблемах, связанных с психическим здоровьем, такие провокационные высказывания являются оскорбительными и потенциально вредоносными", - ответили Гарри и Уильям.

Газета послание принцев комментировать не стала, но признала, что информацию об издевательствах принца Уильяма оспорили другие источники, "близкие к братьям".

В октябре Гарри на вопрос о разладе отношений с братом сказал, что хотя в данный момент они идут по разным дорогам, он очень любит Уильяма. Сам принц Уильям, по слухам, выразил огорчение по поводу того, что теперь они не "команда", и каждый из братьев теперь "сам по себе".

  • Принц Гарри помог Меган Маркл получить работу в Disney. Именно он рассказал директору Disney Бобу Айгеру о желании супруги заниматься озвучкой фильмов.
  • Семья Меган Маркл осудила решение королевской пары начать независимую жизнь. Отец и сводная сестра не поддержали выбор герцога и герцогини Сассекских.

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