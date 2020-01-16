Легкостью это не назовешь: 38-летняя Наталка Карпа рассказала о послеродовом периоде

Украинская певица Наталка Карпа, которая родила первенца в 38 лет, познает все прелести материнства. Конечно, она безмерно счастлива, однако не скрывает, что был трудный период, когда ей ничего не хотелось.

Молодая мама написала в Instagram пост, в котором рассказала, как восстанавливается после родов. Публикацию певица сопроводила черно-белым снимком из роддома.

"Действительно, все происходит - по твоей личной истории! Не все так, как рассказывали в школе родителей, не совсем так, как ты себе визуализируешь в голове, но по тому плану божьему, который ты должна была пройти! Было легко и просто? Наверное, скорее, - нет, чем да! Легкостью это не назовешь точно", - признается Наталка.

Певица рассказала, что после рождения малышки успела испытать разные эмоции: от боли и крика - до слез радости и комка в горле. А в первые три дня после родов Наталка ничего не хотела, кроме того, чтобы снова увидеть свою доченьку.

В своем посте Карпа также рассказала, как происходит сокращения мышц живота, о питании в период кормления грудью, а также о том, кто помогает ей в первые недели после родов.

Напомним, Наталка Карпа впервые стала мамой 26 декабря 2019 года. Певица подарила своему мужу-герою АТО Евгению Терехову дочь, которую родители назвали Златой.

Участница десятого сезона вокального шоу "Х-фактор" на телеканале СТБ Юлия Бордунова стала мамой. 22-летняя девушка родила дочь, которую назвала Софией.

Американская актриса, звезда фильмов "Маска" и "Ангелы Чарли" Кэмерон Диас сообщила поклонникам радостную новость - она впервые стала мамой.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.