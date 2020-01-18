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Первый отдых втроем: Джамала показала умилительные кадры с мужем и сыном в Египте

Певица с семьей улетела к теплу и солнцу

суббота, 18 января 2020, 16:58
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Украинская певица Джамала последовав примеру многих украинских знаменитостей отправилась в долгожданный отпуск. Артистка наслаждается отдыхом в солнечном Египте - с собой она взяла мужа Бекира и годовалого сыночка Эмира-Рахмана.

Снимки с отдыха исполнительная публикует в своем Instagram. В подписи к фотографиям Джа рассказала, что они впервые отправились к морю втроем.

Фото: instagram.com/jamalajaaa

"Мы еще никогда не ездили нашей маленькой компанией (Бекир, Эмир и я) на отдых. Либо вдвоем с мужем, либо всей нашей большой семьей.
Сейчас у меня включилась какая-то дополнительная скорость и еще более повышенное внимание. Повсюду новая опасность - столы, углы, двери, песок, волны, косточки в фруктах, насекомые...Долго могу продолжать список, ведь кругом новые неизведанные локации. Взяла с собой в поездку книги, композиторский набор... Но пока даже не открывала - нереально", - поделилась певица.

Фото: instagram.com/jamalajaaa

В комментариях поклонники пожелали артистке и ее семье отличного отдыха, а также восхитились очаровательным ребенком.

"Какой Эмир бусинка, хорошего вам отдыха", "Серьезный ваш маленький мужчина", "Малыш огонь просто, очень красивый и смешной. Здоровья вам и хорошего отдыха", - пишут поклонники Джа.

Фото: instagram.com/jamalajaaa

Фото: instagram.com/jamalajaaa

Фото: instagram.com/jamalajaaa

  • MONATIK и его супруга Ирина Демичева после новогодних корпоративов отправились на Мальдивские острова. На отдых супруги взяли с собой сыновей Даниила и Платона. Красочными фото с отпуска пара регулярно делится на своих страницах в Instagram.
  • Солистка популярной украинской группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева свои зимние каникулы проводит в Доминикане. Модница взяла с собой в отпуск несколько эффектных купальников.

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