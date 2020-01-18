Пышная красота: солистка группы KAZKA похвасталась фигурой в мокром купальнике

Александра Зарицкая в очередной раз доказала, что не стесняется показываться перед поклонниками в купальнике, несмотря на свои пышные формы. На этот раз вокалистка группы KAZKA опубликовала снимок, сделанный на Шри-Ланке.

Пикантное фото певица обнародовала на личной странице в Instagram. Саша позирует на фоне живописного побережья океана в мокром купальнике терракотового цвета. Свой пляжный образ певица дополнила солнцезащитными очками и сияющей улыбкой.

Фото: instagram.com/kazka.band

На снимке также можно разглядеть огромные татуировки, которые расположились на руках и ногах Александры. Как ранее признавалась певица, ее тело украшает более 10-ти рисунков.

"Очень красивая", "Кошечка", "Пышная красота", "Отлично выглядишь", "Очень, очень сексуальная, обворожительная, милая, красивая", "Такая счастливая", "Чудесное фото", - восхищаются фанаты в комментариях под постом.

Фото: instagram.com/kazka.band

Отдыхают в эти дни и Потап с Настей Каменских. Пара регулярно делится яркими снимками с отдыха в Мексике, на которых видно, что супруги не только нежатся на пляже, но и активно занимаются спортом.

Сбежали от зимы к солнцу и Надя Дорофеева с Владимиром Дантесом. Супруги выбрали для отдыха Доминикану. Звездная пара публикует фотографии с отпуска, среди которых есть и очень откровенные. На одном из снимков солистка "Время и Стекло" позирует топлес.

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