Селин Дион прервала концерт, чтобы рассказать о смерти матери

Во время концерта в Майами 51-летняя Селин Дион прервала выступление и со сцены рассказала поклонникам о смерти своей матери, Терезы Дион. Оказалось, что 92-летняя женщина скончалась всего за несколько часов до шоу.

"Я почти уверена, что вы слышали новости о моей маме, скончавшейся рано утром, - сказала Селин собравшимся. - Моей маме было 92 года. Она болела довольно долго. И мы знали, что она не пробудет с нами долго. Два дня назад нам позвонили медсестры, которые так хорошо о ней заботились, и сказали, что ее время скоро придет. Очень скоро. Итак, прошлой ночью я присоединился к своим братьям и сестрам в Монреале, и мы провели вечер у ее постели. Мы рассказывали истории. Мы пели песни. Мы обнимали друг друга. И мы попрощались. Мы почти уверены, что мама ждала, пока мы соберемся вместе, прежде чем уйти".

Рассказав эмоциональную историю, певица вернулась к концерту.

Ранее в социальных сетях она посвятила матери свое шоу, опубликовав черно-белое семейное фото. "Мама, мы любим тебя так сильно. Я буду петь для тебя от всего сердца", - написала звезда.

Селин Дион рассказала о своем состоянии после смерти мужа. Через 3 года после смерти Рене Анжелила певица сказала "да" танцам, дружбе и любви.

Селин Дион появилась в новом клипе без макияжа. 51-летняя певица не стесняется того, как с возрастом меняется ее внешность и признает, что у нее есть недостатки.

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