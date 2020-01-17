Канадцы примут принца Гарри и Меган Маркл с одним условием: паре придется платить за все самим

Большинство канадцев согласны с тем, чтобы принц Гарри и Меган Маркл жили в их стране - до тех пор, пока им не придется за это платить. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Институтом Ангуса Рида.

В опросе приняли участие 1154 взрослых канадца. Ровно половина из них сказали, что им все равно, если герцог и герцогиня Сассекские переедут в Канаду навсегда. Еще 39% опрошенных положительно отреагировали на планы королевской пары. Но лишь 5% согласились, что потребности молодой семьи должны оплачивать канадские налогоплательщики. 73% твердо убеждены, что принц Гарри и Меган Маркл должны платить за все сами.

Несмотря на скандал, принц Гарри остается в Канаде любимым членом королевской семьи. К нему доброжелательно относятся 69% опрошенных - на 1% больше, чем к его старшему брату принцу Уильяму.

Канада - конституционная монархия, во главе которой сегодня стоит королева Елизавета II - монарх Британского содружества наций. Хотя королева не обладает в стране верховными полномочиями, 45% опрошенных были бы не против отказаться от этой традиции.

Результаты опроса последовали за скандальной статьей в крупной канадской газете The Globe and Mail. Издание заявило, что переезд принца Гарри и Меган Маркл в Канаду будет неконституционным.

"В ответ на неожиданное объявление о расплывчатом плане принца Гарри и Меган переехать в Канаду, оставаясь при этом частью королевской семьи, ответ правительства Трюдо должен быть простым и лаконичным: нет. Приглашаем вас посетить страну, но пока вы являетесь старшими членами королевской семьи, Канада не может позволить вам остаться. Это нарушает невысказанное конституционное табу".

Согласно заявлению, переезд Гарри и Меган испортит многолетнюю историю отрыва Канады от британской политической системы.

"Канада не Британия и никогда не была. И эта страна давно предприняла шаги, чтобы показать это безошибочно ясно", - говорится в статье.

Принц Гарри, Меган Маркл и принц Эндрю могут остаться без охраны после отказа от королевских полномочий. Круглосуточное сопровождение полиции - дорогая услуга, и "отставные" члены королевской семьи могут ее лишиться.

Тем временем принц Гарри и принц Уильям ответили на слухи о причине раскола в королевской семье. СМИ писали, что Уильям издевался над младшим братом и его женой Меган Маркл.

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