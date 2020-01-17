RU  UA

Лайм

Канадцы примут принца Гарри и Меган Маркл с одним условием: паре придется платить за все самим

Не все канадцы с радостью ждут переезда герцога и герцогини Сассекских

пятница, 17 января 2020, 16:11
читати статтю українською

Большинство канадцев согласны с тем, чтобы принц Гарри и Меган Маркл жили в их стране - до тех пор, пока им не придется за это платить. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Институтом Ангуса Рида.

В опросе приняли участие 1154 взрослых канадца. Ровно половина из них сказали, что им все равно, если герцог и герцогиня Сассекские переедут в Канаду навсегда. Еще 39% опрошенных положительно отреагировали на планы королевской пары. Но лишь 5% согласились, что потребности молодой семьи должны оплачивать канадские налогоплательщики. 73% твердо убеждены, что принц Гарри и Меган Маркл должны платить за все сами.

Несмотря на скандал, принц Гарри остается в Канаде любимым членом королевской семьи. К нему доброжелательно относятся 69% опрошенных - на 1% больше, чем к его старшему брату принцу Уильяму.

Канада - конституционная монархия, во главе которой сегодня стоит королева Елизавета II - монарх Британского содружества наций. Хотя королева не обладает в стране верховными полномочиями, 45% опрошенных были бы не против отказаться от этой традиции.

Результаты опроса последовали за скандальной статьей в крупной канадской газете The Globe and Mail. Издание заявило, что переезд принца Гарри и Меган Маркл в Канаду будет неконституционным.

"В ответ на неожиданное объявление о расплывчатом плане принца Гарри и Меган переехать в Канаду, оставаясь при этом частью королевской семьи, ответ правительства Трюдо должен быть простым и лаконичным: нет. Приглашаем вас посетить страну, но пока вы являетесь старшими членами королевской семьи, Канада не может позволить вам остаться. Это нарушает невысказанное конституционное табу".

Согласно заявлению, переезд Гарри и Меган испортит многолетнюю историю отрыва Канады от британской политической системы.

"Канада не Британия и никогда не была. И эта страна давно предприняла шаги, чтобы показать это безошибочно ясно", - говорится в статье.

  • Принц Гарри, Меган Маркл и принц Эндрю могут остаться без охраны после отказа от королевских полномочий. Круглосуточное сопровождение полиции - дорогая услуга, и "отставные" члены королевской семьи могут ее лишиться.
  • Тем временем принц Гарри и принц Уильям ответили на слухи о причине раскола в королевской семье. СМИ писали, что Уильям издевался над младшим братом и его женой Меган Маркл.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.

загрузка...

Новости партнеров

Loading...

Читайте также

Принц Гарри, Меган Маркл и принц Эндрю могут остаться без охраны после отказа от королевских полномочий

Принц Гарри и Меган Маркл отказались от королевских полномочий и могут остаться без круглосуточной полицейской охраны

Молодая девушка Леонардо ДиКаприо рассказала о минусах отношений с известным актером

Личная жизнь Леонардо ДиКаприо 2020. Камила Морроне рассказала, как отношения с ДиКаприо влияют на ее жизнь

Принц Гарри и принц Уильям ответили на слухи о причине раскола в королевской семье

Принц Гарри и Меган Маркл отказались от королевских полномочий не из-за ссоры с принцем Уильямом

загрузка...

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Элина Иващенко

Я уже сталкивалась со звездной болезнью, меня заносило очень жестко - победительница шоу Х-фактор 10

Олег Драч

Пора покончить с образом страждущего украинца - актер фильма "Цена правды" об украинском кино

Sinoptik

Истории рок-звезд звучат круто, но реалии другие - группа Sinoptik о турах, алкоголе и новом составе

Виктория Булитко

Нам не дадут первое место - Виктория Булитко о финале "Танців з зірками"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: