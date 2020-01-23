Настя Каменских никак не угодит фанам - певице советовали похудеть, а теперь зовут тощей (фото)

Трудно угодить поклонникам, когда за каждым твоим килограммом в Instagram следят более 4 млн экспертов, знающих наверняка, как именно ты должен выглядеть, сколько должен весить и что должен публиковать в своем профиле.

Поп-певицу Настю Каменских (NK) неоднократно называли эталоном красоты, однако под каждым новым фото артистки в соцсети все равно можно найти замечания: "похудеть бы", "поправиться", "одеться", "раздеться" и все таком духе. Последние фото Каменских как раз заставили ее внимательных подписчиков завести дискуссию о весе. Теперь им кажется, что певица переусердствовала с похудением.

Фото: instagram.com/kamenskux/

Не секрет, что за последние несколько лет Каменских похудела едва ли не вдвое. Архивные фото певицы времен пика популярности "Потапа и Насти" - лучший пример того, как активно она взялась за свою фигуру.

Однако если раньше все старания артистки похудеть активно поддерживали, то сегодня уже начинают осуждать якобы за чрезмерное увлечение диетами и нагрузками.

Потап и Настя проводят зимний отпуск в Мексике, откуда делятся новыми фото своего отдыха. На одном из таких заприметили, что Каменских "стала тощей".

Фото: instagram.com/kamenskux/

"Настя, хватит худеть. Уже ту мачь", "Как-то слишком они увлеклись спортом, худые уже совсем оба", "Настенька, не обижайтесь, но когда вы были чуточку полнее, вам было лучше", "Настя, конечно, молодец. Но уже пора завязывать с похудением", - дискутирую в комментариях под снимком.

Многие у краинские знаменитости проводят сейчас отпуск у моря, откуда регулярно дразнят поклонников яркими снимками. Самыми популярными, конечно же, являются фотографии в бикини

MONATIK и его супруга Ирина Демичева после новогодних корпоративов отправились на Мальдивские острова. На отдых супруги взяли с собой сыновей Даниила и Платона. Красочными фото с отпуска пара регулярно делится на своих страницах в Instagram.

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