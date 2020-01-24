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55-летняя Оксана Байрак объяснила появление новорожденного ребенка в ее семье

Первенца режиссеру родила суррогатная мать

пятница, 24 января 2020, 18:20
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Украинский режиссер, сценарист и телеведущая Оксана Байрак, которая заинтриговала поклонников снимком младенца, призналась, что стала мамой. Первенца 55-летней знаменитости родила суррогатная мать.

Об этом она рассказала на презентации своего шоу "О чем молчат женщины", которое покажет телеканал СТБ. В одной из программ телеведущая поднимет тему суррогатного материнства, поскольку "сильна в этом вопросе".

"Я буду откровенна так же, как и героини со мной. Я не умею говорить просто так, буду спорить или соглашаться с экспертами, высказывать свое мнение. В одной из наших программ мы поднимем такую важную тему как суррогатное материнство. Я очень сильна в этом вопросе, потому что мой ребенок тоже от суррогатной матери. Мы не просто поговорим об этом, а поможем героине и каждой зрительнице, которая оказалась в похожей ситуации, найти решение", - рассказала Байрак.

Напомним, что фото новорожденного ребенка режиссер опубликовала в своем Instagram в сентябре прошлого года. Тогда Байрак не уточнила, ее ли это малыш, а оставила лишь загадочную подпись: "Когда мир начинается с бизнес- класса. Люблю тебя".

Поклонники тут же решили, что Оксана стала мамой, а некоторые даже назвали пол и имя ребенка. В комментариях писали, что телеведущая стала мамой девочки по имени Лиза.

Отцом ребенка называют гражданского мужа Байрак фитнес-тренера и актера Георгия Москалюка. Знакомство пары произошло на программе "Давай поженимся", где Оксана была ведущей, а Гоша пришел поддержать жениха. После этого влюбленные начали жить вместе. Разница в возрасте между влюбленными - 23 года.

  • Украинская певица Наталка Карпа, которая родила первенца в 38 лет, познает все прелести материнства. Конечно, она безмерно счастлива, однако не скрывает, что был трудный период, когда ей ничего не хотелось.
  • 47-летняя американская актриса, звезда фильмов "Маска" и "Ангелы Чарли" Кэмерон Диас сообщила поклонникам радостную новость - она впервые стала мамой.

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