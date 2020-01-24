Билли Айлиш призналась, как чуть не покончила с собой

18-летняя певица Билли Айлиш рассказала о проблемах с психическим здоровьем, которые возникли у нее на фоне обретенной славы. Шокирующее признание номинантка на "Грэмми" сделала в интервью Гэйл Кинг на канале CBS.

По словам Билли, в 2018 году она впала в депрессию и собиралась покончить с собой.

"Я была так несчастна, так безрадостна, - рассказала юная звезда. - Я действительно не думала, что смогу дотянуть до 17 лет".

Поворотный момент в жизни Айлиш произошел в Берлине.

"Я была одна в отеле, помню, что там было окно. Помню, как плакала, потому что думала, каким образом я собираюсь умереть, а я собиралась это сделать", - откровенно говорит певица.

На вопрос, что же остановило ее от рокового шага. Билли Айлиш ответила: "Моя мама".

Сегодня исполнительница хита "Bad Guy" переживает лучшее время своей жизни благодаря терапии и поддержке семьи. Она обращается к своим поклонникам, которые столкнулись с подобными проблемами.

"Пожалуйста, берегите себя, будьте добры к себе. Не делайте этого последнего шага и не причиняйте себе боль дальше", - попросила она.

Мать Билли Айлиш, Мэгги Бэйрд, объяснила, что "поклонники и шоу" - это то, что заставляет ее дочь двигаться дальше.

Ранее Билли Айлиш украсила обложку известного журнала о музыке Rolling Stone. Исполнительница рассказала, почему так комплексует из-за своей внешности, которая даже становилась причиной депрессий.

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