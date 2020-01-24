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Тина Кароль рассказала о резкой реакции сына на слухи о ее романе с Даном Баланом

11-летний Вениамин не готов к тому, что в его жизни может появиться отчим

пятница, 24 января 2020, 15:45
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Разговоры о том, что между Тиной Кароль и Даном Баланом не просто рабочие отношения, появились в сети еще в прошлом году. При этом, сами артисты не только не опровергают эти домыслы, но и всячески подогревают появившиеся слухи. Так, к примеру, в первом выпуске "Голосу країни-10" был момент, когда певец приревновал коллегу к участнику проекта.

Слухи о романе Тины Кароль и Дана Балана не нравятся сыну певицы. 11-летний Вениамин не готов к тому, что в его жизни может появиться отчим. Об этом артистка рассказала в новом выпуске программы "Слава +, которая выходит на YouTube-канале Люкс ФМ (видео смотрите на странице ниже).

"Когда Веня был на "Рождественской истории", он сказал: "Мне не понравились ваши шутки. Что это они шутят, что ты выходишь замуж за Балана? Зачем ты поддерживаешь эти шутки, эти праздные разговоры?", - поделилась Тина.

А на прямой вопрос Славы Демина, зачем она поддерживает разговоры о романе с Даном Баланом, певица ответила: "Я их ничем не поддерживаю. Случился дуэт, случилась музыка, случилось волшебство образов". При этом Тина не отрицает, что между ней и Даном случилась химия.

  • Ранее Вениамин дал свое первое интервью, где рассказал о своих мечтах и увлечениях. Судя по словам мальчика, скучать в Британии ему не приходится.
  • Тина Кароль рассказала, как решилась отправить единственного ребенка учиться за границу. Ведь против этого были все ее близкие.

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