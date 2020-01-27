Селин Дион поздравила сына с днем рождения трогательным наставлением покойного мужа

Селин Дион в Instagram поздравила с 19-летием своего старшего сына Рене-Шарля Анжелила. 51-летняя певица похвалила именинника за достижения и напомнила о важном наставлении отца, Рене Анжелила, который умер в 2016 году.

Дети Селин Дион и Рене Анжелила: 19-летний Рене-Шарль и 9-летние близнецы Эдди и Нельсон

"Я так горжусь тем, как ты ведешь себя в жизни, - написала счастливая мать. - Я хочу, чтобы ты знал, что наставление твоего отца продолжает поддерживать и защищать тебя… как и я. Будь лучшей версией себя. Сильным, страстным и мудрым. Когда ты следуешь за своими мечтами - нет ничего невозможного".

Певица поделилась с фанатами двумя фотографиями сына. На одной он запечатлен младенцем, на второй - позирует рядом с матерью в 2019 году.

"Прежде всего, хорошо проведи время! Твое счастье - мое счастье. Я так тебя люблю, мой дорогой сын!" - добавила звезда.

Селин Дион и ее покойный муж и продюсер Рене Анжелил были женаты 22 года, прежде чем он скончался в возрасте 73 лет после длительной борьбы с раком. Вместе пара воспитывала троих сыновей: Рене-Шарля и 9-летних близнецов Эдди и Нельсона.

За неделю до дня рождения сына Дион почтила память мужа, опубликовав его фотографию со спящим щенком.

"Не проходит и дня, чтобы я не думала о твоей прекрасной улыбке, - написала она. - Мы скучаем по тебе, спасибо, что присматриваешь за нами, моя любовь. Я люблю тебя".

Недавно Селин Дион потеряла мать. Певица прервала концерт, чтобы рассказать, что ее мать Тереза ушла на 93-м году жизни после продолжительной болезни.

Также певица появилась в новом клипе без макияжа. 51-летняя Селин не стесняется того, как с возрастом меняется ее внешность и признает, что у нее есть недостатки.

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