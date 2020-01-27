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Лайм

Певица Селена Гомес обвинила Джастина Бибера в эмоциональном насилии

Бывшая девушка Бибера сделала неожиданное признание

понедельник, 27 января 2020, 13:38
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27-летняя Селена Гомес, которая с 2010 по 2018 год поддерживала сложную и прерывающуюся любовную связь с Джастином Бибером, в интервью NPR рассказала об эмоциональном насилии со стороны певца.

По словам Гомес, в отношениях с Бибером она находилась в статусе "жертвы".

"Не хочу проявлять неуважение, но я чувствую, что стала жертвой определенного насилия. Эмоционального насилия, - заявила певица. - Мне пришлось повзрослеть, чтобы осознать это. Хотя я определенно не хочу тратить остаток своей жизни на разговоры об этом, я действительно горжусь собой".

Похоже, Джастин Бибер, который в сентябре 2018 года женился на своей давней пассии Хейли Болдуин, действительно стал для Селены Гомес прошлым.

"Я чувствую себя сильнее, чем когда-либо, и я нашла способ выйти из этой ситуации самым изящным образом", - говорит звезда.

Джастин Бибер и Селена Гомес встречались с 2010 по 2013 год. В 2015 году певец завел роман с моделью Хейли Болдуин, но в 2016-м стало известно о расставании пары. Год спустя Бибер и Гомес снова сошлись, но Джастин возобновил общение с бывшей возлюбленной. После окончательного расставания с Селеной в 2018 году он поспешил объявить о помолвке с Хейли Болдуин. В сентябре пара узаконила свои отношения, а год спустя устроила роскошную свадебную церемонию, фото которой долгое время мелькали в мировых СМИ.

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