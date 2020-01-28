Жена MONATIK’а показала неизвестного ранее члена семьи - кому-то милаха даже привидилась куклой

Ирина Демичева, жена популярного украинского артиста MONATIK’а (Дмитрия Монатика), познакомила поклонников с самым маленьким членом семьи - собачкой породы мальтипу. Этот пушистый комочек больше похож на плюшевую игрушку, чем на щенка.

Фото милахи Ирина опубликовала на личной странице в Instagram. В подписи к снимку супруга певца рассказала, что питомца зовут Мона. "Наша маленькая Мона. Так же очаровательна как Мона Лиза", - написала Демичева.

Фото: instagram.com/irinamonatik

Подписчики Ирины тут же взорвались умиленными комментариями в адрес Моны. Еще бы, она такая милая.

"Вот мальчишкам живая игрушка!", "Ай милость какая", "Боже, это какое-то плюшевое чудо", "Чудесная Мона", "Мимимишная", "Маленькая кудрявая красота, "Лапуся какая", - восхищаются комментаторы.

Позже Ирина опубликовала еще один милый снимок Моны, но уже с Монатиком. На фото Дмитрий держит кроху на руках, нежно прижимая ее к груди.

Фото: instagram.com/irinamonatik

Ранее в соцсетях супругов появился кадр, на котором Ирина позирует в бикини, стоя в лазурной воде Индийского океана. Автором необычного снимка выступил ее знаменитый муж.

MONATIK, который обычно держит личную жизнь за плотным занавесом, впервые открыто показал младшего сына Платона. В этом месяце мальчику исполнилось уже три года, и за это время ни певец, ни его супруга Ирина Демичева ни разу не показывали его публике.

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