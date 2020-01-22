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Рождение Венеры: MONATIK сделал необычное фото жены на пляже

Супруги наслаждаются отдыхом на теплом острове

среда, 22 января 2020, 11:37
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Украинский хитмейкер MONATIK и его жена Ирина Демичева продолжают отдыхать на Мальдивских островах, откуда регулярно хвастаются красочными снимками. На этот раза пара показала фанам, как делать оригинальные фото на пляже.

В соцсетях супругов появился кадр, на котором Ирина позирует в бикини, стоя в лазурной воде Индийского океана. Автором необычного снимка выступил ее знаменитый муж. "Современный Боттичелли или Рождение Венеры", - подписала фото Демичева.

А Дмитрий в своем посте отметил красоту природы и своей любимой. "Сильно красиво тут конечно...", - написал MONATIK.

Поклонники пары принялись обсуждать новое фото супругов, осыпая их комплиментами. А самые бдительные заметили на руке артиста необычное тату - с датой рождения Ирины.

"Как мило", "Невероятная женщина, Дмитрий, Вы счастливчик!", "Фото супер", "Это любовь", "Настоящий пример семьи", "Венера прекрасная", "Тату с твоим ДР", - восхищаются комментаторы.

  • Ранее MONATIK, который обычно держит личную жизнь за плотным занавесом, впервые открыто показал младшего сына Платона. В этом месяце мальчику исполнилось уже три года, и за это время ни певец, ни его супруга Ирина Демичева ни разу не показывали его публике.
  • Украинские знаменитости после новогодних вечеринок улетели в теплые края и на горнолыжные курорты, откуда регулярно радуют поклонников яркими снимками. Но самыми популярными, конечно же, являются фотографии в бикини.

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