Прошли все этапы, которые можно пройти: украинская певица рассказала о трудных родах

Украинская певица Наталка Карпа, которая впервые стала мамой в 38 лет, пережила трудные роды. Артистка призналась, что появление малышки на свет затянулось.

Об этом молодая мама откровенно рассказала в программе "Ранок з Україною". "Роды у нас были нелегкие, не простые, продолжались почти 12 часов. Мы, можно сказать, прошли все этапы, которые можно пройти", - рассказала Наталка.

Сейчас певица полностью посвятила себя воспитанию ребенка. По словам Карпы, малышка очень похожа на своего отца, героя АТО Евгения Терехова.

"Ее график очень похож на график нашего папочки. Он у нас после того, как вернулся с фронта, не слишком быстро засыпает и в этом Злата копирует его. Все чаще замечаю, что второй, третий, четвертый час ночи, я сижу, качаю, а у нее глаза круглые: "Мама, развлекай меня!", - поделилась певица.

Напомним, Наталка Карпа и Евгений Терехов познакомились в 2015 году. Спустя год накануне Дня всех влюбленных во время концерта группы "Антитела" боец сделал возлюбленной предложение. Певица ответила согласием. Свадьба состоялась в сентябре 2016-го во Львове.

26 декабря 2019 года влюбленные стали родителями. Для Наталки девочка стала первым ребенком, а для Евгения - вторым. Терехов также воспитывает дочь от первого брака.

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