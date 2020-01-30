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Харви Вайнштейн назвал жертве домогательств имена актрис, получивших работу через постель

В зале суда прозвучали имена Шарлиз Терон, Сальмы Хайек и Умы Турман

четверг, 30 января 2020, 18:15
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В Нью-Йорке продолжается суд над Харви Вайнштейном, и 29 января свидетельница обвинения Дон Даннинг рассказала, как продюсер пытался склонить ее к половому контакту, приводя в пример знаменитых актрис. Согласно показаниям женщины, среди перечисленных звезд были Шарлиз Терон и Сальма Хайек, пишет Page Six.

Даннинг заявила, что ее встреча с Вайнштейном произошла в 2004 году в отеле Intercontinental на Пятой авеню.

"Он открыл дверь, и на нем был распахнутый белый халат… Я видела его живот, - сказала свидетельница присяжным. - На столе я заметила три стопки бумаги. Он как бы бросился в атаку и сказал: "Вот контракты на три фильма. Я подпишу их сегодня, если ты согласишься на секс втроем с моим помощником". Я засмеялась и сказала: "Ты шутишь?" Он очень разозлился и начал кричать на меня. Он сказал: "Ты никогда не добьешься успеха в этом бизнесе, именно так работает эта индустрия".

Именно тогда Вайнштейн начал перечислять имена известных актрис, утверждая, что они добились успеха через постель.

"Он назвал трех актрис: Шарлиз Терон, Сальма Хайек и, кажется, Ума Турман. Я точно помню только первые два имени", - вспоминает Даннинг.

Бывшая актриса Дон Даннинг

Женщина утверждает, что после этого она сбежала из гостиничного номера, и с тех пор полностью перестала играть.

"Я была смущена. Я хотела сделать вид, что ничего не произошло. Я просто не хотела быть жертвой", - сказала она.

Вайнштейну грозит пожизненное заключение за хищническое сексуальное поведение, изнасилование и другие обвинения трех женщин - Мими Хейли, Аннабеллы Шиорри и Джессики Манн. Дон Даннинг является одной из трех свидетельниц обвинения, которым разрешено давать показания в суде по делу об изнасиловании.

  • Более 30 женщин согласились отказаться от исков против Харви Вайнштейна. Сумма сделки, которую заключила с ними защита продюсера, впечатляет.
  • Ранее покончил с собой бывший муж норвежской принцессы, обвинивший Кевина Спейси в домогательствах. Писатель Ари Бен жаловался на одиночество и проблемы с алкоголем.

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