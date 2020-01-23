Суд над Харви Вайнштейном: истории женщин, из-за которых ему грозит пожизненное заключение

22 января в Нью-Йорке начался суд над Харви Вайнштейном, которого обвиняют в двух изнасилованиях, сексуальном посягательстве и совершении преступных действий сексуального характера. Если вину продюсера признают, ему грозит от 5 лет в тюрьме до пожизненного заключения. В основные материалы уголовного дела вошли показания двух женщин: ассистентки Мими Хейли и актрисы Джессики Манн. Вот, что известно о скандальном процессе на данный момент.

История Мими Хейли

В 2006 году Мириам (Мими) Хейли стала помогать Харви Вайнштейну на съемочной площадке проекта "Взлетно-посадочная полоса". 10 июля он пригласил ее в свою квартиру в Сохо, где, как она утверждает, затолкал в спальню и принудил к оральному сексу. Несколько дней спустя девушка приняла от продюсера бесплатный билет на самолет, чтобы навестить друга в Лос-Анджелесе. Когда она вернулась и снова встретилась с Вайнштейном в его гостиничном номере, он еще раз силой склонил ее к сексу. Мими Хейли продолжала общаться с продюсером до 2017 года.

Защита Вайнштейна утверждает, что у них есть любовные письма и СМС, в которых Хейли добивается встречи с продюсером после инцидента в его квартире, пишет New York Times.

"Привет! Хотелось бы знать, будет ли у Харви время увидеться со мной перед отъездом. Мириам", - говорится в одном из них.

Бывшая ассистентка Вайнштейна Мими Хейли

История Джессики Манн

Джессика Манн, которая до 22 января оставалась анонимной обвинительницей, утверждает, что Вайнштейн изнасиловал ее в отеле в 2013 году, пишет Newsweek.

К 25 годам у женщины, мечтавшей стать актрисой,было несколько небольших ролей в рекламных роликах и независимых фильмах, когда на вечеринке она встретила Вайнштейна. Она дала ему свой номер, и они начали пятилетние отношения, которые закончились в 2017 году. Манн утверждает, что он изнасиловал ее 18 марта 2013 года в отеле DoubleTree в центре Нью-Йорка. На следующий день она присутствовала на премьере фильма "Август: графство Осейдж" в качестве гостьи продюсера.

Защита представила письмо Манн, датированное 2017 годом. В нем женщина признается продюсеру в любви: "Я люблю тебя. Всегда любила. Но я ненавижу чувствовать себя вариантом для секса на одну ночь".

Бывшая актриса Джессика Манн оставалась анонимной до 22 января

История Аннабеллы Шиорры

Ключевым свидетелем в деле против Вайнштейна является актриса "Клана Сопрано" Аннабелла Шиорра. В 2017 году она впервые рассказала СМИ о том, что в начале 1990-х в Нью-Йорке продюсер изнасиловал ее, после чего долгое время преследовал. Шиорра не смогла стать обвинителем Вайнштейна из-за истечения срока исковой давности, но ее показания нужны прокурорам для того, чтобы доказать хищническое поведение подсудимого.

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Актриса Аннабелла Шиорра

Шиорра - лишь одна из четырех свидетелей, которых прокуроры планируют допросить в ходе судебного разбирательства. Адвокат Вайнштейна Деймон Черонис, в свою очередь, дал понять, что защита намерена перейти в наступление, используя больше писем и СМС, которые, якобы, доказывают, что женщины вступали в связь с продюсером ради выгоды.

Вайнштейн настаивает на том, что любые сексуальные контакты с женщинами были согласованы. 22 января у здания суда он сказал журналистам, что чувствует себя «очень уверенно» по этому делу, пишет Associated Press.

Более 30 женщин согласились отказаться от исков против Харви Вайнштейна. Сумма сделки, которую заключила с ними защита продюсера, впечатляет.

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