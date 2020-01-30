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Женская обида и злость: Владимир Остапчук эмоционально отреагировал на слова жены о разводе

Телеведущий ответил на обвинения жены

четверг, 30 января 2020, 17:16
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На днях жена Владимира Остапчука рассказала о многочисленных изменах супруга, которые и привели к разладу в семье. Эти слова стали настоящим шоком не только для поклонников пары, но и для самого телеведущего.

Об этом шоумен написал на своей странице в Instagram. Владимир признался, что не хотел, чтобы его отношения с Еленой обсуждала вся страна, но после интервью супруги вынужден дать ответ.

"Все эти 5 месяцев до сегодняшнего дня я не распространялся по поводу нашего развода и до сих пор считаю, что от такого поворота больше всего пострадают наши милые детки. Но я могу понять и в какой-то степени оправдать такой эмоциональный поступок Елены. Это женская обида и злость", - написал Остапчук.

"И я бы дальше сохранял хладнокровие, но поставлен в условия, когда вынужден дать ответ. Ведь все подумают, что я отмалчиваюсь", - добавил шоумен.

Телеведущий призвал поклонников не делать поспешных выводов о причинах развода, а послушать его версию, которую он озвучит в интервью Кате Осадчей.

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Публикация от Vladimir Ostapchuk (@vova_ostapchuk)

Напомним, что Владимир Остапчук и Елена Войченко прожили в браке 12 лет. За это время они дважды стали родителями. В 2013 году на свет появился их первенец - дочь Эмилия, а в марте 2018 года Елена подарила Владимиру сына - Эвана-Александра. В октябре прошлого года телеведущий заявил, что разводится с женой.

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