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Регина Тодоренко показала милое фото с мужем и годовалым сыном: фаны спорят, на кого похож малыш

Поклонники пары не смогли прийти к единому мнению

четверг, 30 января 2020, 11:15
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Регина Тодренко поделилась с поклонниками новым семейным снимком с недавней фотосессии для российского журнала OK! На нем телеведущая запечатлена с мужем Владом Топаловым и их первенцем Мишей, которого родители называют на американский манер Майклом.

Милый кадр звезда "Орла и Решки" опубликовала на личной странице в Instagram. "Моя семья - моя крепость. Дай Бог, всем такого счастья", - прокомментировала публикацию Регина.

Всего за пару часов фотография собрала более 300 тысяч лайков и массу восторженных комментариев. Больше всего внимания было приковано к Майклу. Фанаты пары стали сравнивать его с родителями и не смогли решить, на кого же он больше похож, на маму или на папу. Мнения подписчиков по этому поводу разделились.

"На папу похож", "Мамин", "Маленький Владик", "Регина, копия ты", "Мамина мини копия", "Сын - копия мама", "Похож на Регину малыш", "Сынок очень похож на папу Влада", "Мне кажется на папу очень похож", - пишут комментаторы.

  • Ранее Регина Тодоренко и Влад Топалов трогательно поздравили сына с днем рождения. 5 декабря Мише, которого родители называют на американский манер Майклом, исполнился годик.
  • Российский певец Влад Топалов обеспокоил своих поклонников новостью о том, что с начала 2020 года перенес две операции. Свою публикацию исполнитель сопроводил снимком, на котором запечатлен с повязкой.

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