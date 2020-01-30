Влад Яма исполнил мечту красавицы-жены на отдыхе в Майами

Звездный хореограф и судья проекта "Танці з зірками" Влад Яма вместе с женой Лилианой проводит отпуск в Майами (США), о чем можно узнать из их instagram-страниц. На отдыхе танцор решил воплотить в реальность давнюю мечту своей любимой - прокатиться на красном автомобиле Ferrari.

Влад сел за руль люксового авто и устроил Лилиане долгожданную прогулку. "Она мечтала прокатиться на красной Ferrari, а он просто хотел чтобы ей было хорошо!", - написал Яма.

Жена хореографа в свою очередь не смогла сдержать эмоций. "Сбылась еще одна мечта. Страшно хотела прокатиться в красном платье на красном Ferrari", - призналась Лилиана.

"Платье, кстати, тоже нашла пару дней назад здесь же, в Майами (еще не догадываясь о Феррари). И по секрету вам скажу: три года назад сохранила в телефоне фотографию девушки в красном платье на такой машине. Захотелось повторить", - добавила девушка.

Влад Яма редко показывает своего сына. А если и публикует фото мальчика, то всегда лицо закрывает смайликами. Но в день рождения первенца хореограф решил сделать исключение, и опубликовал снимок, на котором можно разглядеть лицо 4-летнего Леона.

Также танцор рассказал, что встретил Лилиану в ночном клубе, но сразу подойти не решился. По словам Влада, знакомство произошло спустя две недели в том же заведении.

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