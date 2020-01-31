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Хотели нормальной жизни: друг принца Гарри рассказал о страданиях королевской пары

Переезд в Канаду не решил проблему Гарри и Меган с папарацци

пятница, 31 января 2020, 10:34
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Близкий друг принца Гарри Начо Фигерас в интервью каналу ABC рассказал, почему королевская пара отказалась от полномочий и с чем столкнулась после переезда в Канаду. Как и ожидалась, новая жизнь принца Гарри и Меган началась не слишком гладко.

Начо Фигерас и принц Гарри - давние друзья

"Я разговаривал с Гарри несколько дней назад. Он много страдал от всего, что с ним произошло. И он очень страдает от того, что люди его осуждают, - поделился профессиональный игрок в поло. - Он - отец… Парень, который пытается защитить своего детеныша и свою львицу от всего на свете. Он стал невероятным человеком, которым гордилась бы его мать".

По словам Фигераса, помимо всего, что Гарри делал для королевской семьи, он просто хотел жить нормальной жизнью. Но с переездом в Канаду ситуация не слишком улучшилась.

"Когда в Канаде около 1000 папарацци ждут, чтобы сфотографировать вашего сына, это не очень нормально", - сказал Фигерас.

38-летняя Меган Маркл и 35-летний принц Гарри решили выйти из круга старших членов королевской семьи и делить жизнь между Великобританией и Северной Америкой. Громкое заявление пара сделала 8 января. Вскоре после этого Меган улетела в Канаду, а принц Гарри присоединился к ней, уладив деловые вопросы с королевой Елизаветой, принцем Чарльзом и принцем Уильямом. С тех пор пара с 8-месячным сыном Арчи остается на острове Ванкувер.

  • Ранее принц Гарри объяснил решение отказаться от королевского титула. Он сожалеет о том, что жизнь не сложилась так, как они с Меган ожидали, но рассчитывает на мирное будущее
  • Орландо Блум озвучит принца Гарри в новом комедийном шоу о королевской семье. Мультсериал "Принц" выйдет на стриминговой платформе HBO Max.

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