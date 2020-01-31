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Мать Леди Гаги рассказала о школьной травле и депрессии ее дочери

В средней школе поп-звезда была изгоем среди сверстников

пятница, 31 января 2020, 13:00
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Мать Леди Гаги Синтия Джерманотта в интервью каналу NBC рассказала о трудностях, с которыми ее дочь столкнулась в детстве. Оказывается, в школе сверстники издевались над будущей звездой, из-за чего у нее началась депрессия.

"Кое-что я знала, но были вещи, которыми она не делилась, потому что либо смущалась, либо боялась сказать мне. Услышать это было немного трудно", - сказала Джерманотта.

Леди Гага с мамой Синтией Джерманоттой

Ситуация стала ухудшаться, когда Гага стала старше и замкнулась в себе.

"Она была уникальной, и в средней школе начала испытывать много проблем. Знаете, чувствовала себя изолированной, униженной, осмеянной. И тогда у нее развилась депрессия, - вспоминает женщина. - Мы старались, как родители, помочь ей, но не знали всего. Чувствую, что моей ошибкой было то, что я не распознала предупреждающих знаков".

Детское фото Леди Гаги (настоящее имя - Стефани Джерманотта)

На фоне депрессии Леди Гага начала наносить себе повреждения - порезы и царапины.

"Я не особо об этом рассказывала, но думаю, что людям важно знать и слышать. Я занималась самоповреждением в течение долгого времени, и единственный способ, который помог мне прекратить себя резать, - осознание, что я пыталась показать людям, что мне больно, вместо того, чтобы сказать им и попросить о помощи, - призналась Гага в интервью Elle в 2019 году. - Одна вещь, которую я хотела бы предложить людям, которые борются с ПТСР, самоповреждением или суицидальными мыслями, - это лед. Если вы положите руки в миску с ледяной водой, это потрясет нервную систему и вернет вас к реальности".

  • Актерская карьера Леди Гаги набирает обороты. Звезда сыграет убийцу и бывшую жену Гуччи в новом фильме Ридли Скотта.
  • Элтон Джон в своих мемуарах раскритиковал Мадонну из-за ее слов о Леди Гаге. Певец назвал знаменитую коллегу противной и неблагодарной.

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