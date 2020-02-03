11-летняя дочь Дженнифер Лопес спела с мамой на главном спортивном событии года

2 февраля Дженнифер Лопес и Шакира выступили в перерыве между двумя таймами Супербоула-2020 - матча за звание чемпиона Национальной футбольной лиги США. К хедлайнерам самого дорогого спортивного события года присоединилась 11-летняя дочь Лопес, Эмми Мэрибел, и теперь соцсети вовсю обсуждают ее талант.

50-летняя Лопес и 43-летняя Шакира за 15 минут исполнили 7 своих главных хитов. В конце шоу они объединились для дуэта, и одним из самых волнующих моментов выступления стало появление на сцене стадиона Хард-Рок в Майами хора детей, солисткой которого стала Эмма Мэрибел.

Девочка продемонстрировала свои сильные вокальные данные, исполнив перед многотысячной толпой хит Дженнифер Лопес "Let’s Get Loud". Ее гордая мать стояла рядом, укутанная во флаг Пуэрто-Рико.

Дочь Лопес не впервые приходится петь на публике, но 11-летняя девочка впервые появилась на таком масштабном мероприятии. В комментариях под видео выступления на YouTube пользователи сети расхваливают юную певицу.

"Мне нравится, что неожиданным гостем Джей Ло стала Эмми! Это не мой ребенок, но я так обрадовалась, что у меня на глазах выступили слезы! Эта маленькая леди умеет петь, и уже пела в Суперкубке! Так держать, девочка! - пишут они. - Голос девочки Дженнифер - потрясающий".

Дженнифер Лопес воспитывает двоих детей, близнецов Эмми и Макса. Их отец - бывший муж Лопеса, известный латиноамериканский певец Марк Энтони. После выступления на Супербоуле в Instagram он поделился фотографией дочери, написав: "Эмми, папочка так гордится тобой. Ты моя любимая, и я навсегда твой".

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