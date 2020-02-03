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В США состоялось самое дорогое спортивное событие года: красочные фото

понедельник, 03 февраля 2020, 10:07
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В воскресенье, 2 февраля, во Флориде (США) состоялся матч за звание чемпиона Национальной футбольной лиги - Супербоул-2020. За победу в первенстве боролись "Канзас-Сити" и "Сан-Франциско".

Супербоул – одно из самых популярных телевизионных событий года не только в США, но и за пределами страны. Интересно, что огромную аудиторию больше привлекает не сама игра, а шоу, которое показывают в перерывах. В этот раз здесь выступили Дженнифер Лопес и Шакира.

"Апостроф" собрал яркие фото с самого дорого спортивного события года.

Супербоул-2020
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Супербоул-2020
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Супербоул-2020
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Супербоул-2020
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Супербоул-2020
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Супербоул-2020
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Супербоул-2020
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Супербоул-2020
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Супербоул-2020
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Супербоул-2020
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Супербоул-2020
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Супербоул-2020
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Супербоул-2020
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Супербоул-2020
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Супербоул-2020
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Супербоул-2020
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Супербоул-2020
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Супербоул-2020
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Супербоул-2020
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Супербоул-2020
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Супербоул-2020
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Сам матч между "Канзас-Сити" и "Сан-Франциско" завершился победой первой команды со счетом 31:20. Для них эта победа стала первой в Супербоуле за последние 50 лет.

За один вечер организаторы мероприятия зарабатывают около 600 миллионов долларов и каждый год сумма растет. Доходы от вчерашнего матча пока остаются неизвестными.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 17-летний школьник принес "Барселоне" яркую победу в чемпионате Испании.

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