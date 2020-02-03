Памела Андерсон ушла от мужа через 12 дней после свадьбы

Брак Памелы Андерсон и 74-летнего кинопродюсера Джона Питерса продержался меньше двух недель. 52-летняя звезда "Спасателей Малибу" объявила о расставании с пятым мужем спустя 12 дней после тайного бракосочетания, пишет The Hollywood Reporter.

"Мы были бы очень благодарны вам за поддержку, поскольку нам потребуется некоторое время, чтобы переоценить, чего мы хотим от жизни и друг от друга, - заявила звезда. - Жизнь - это путешествие, а любовь - это процесс. Имея в виду эту универсальную правду, мы взаимно решили отложить оформление нашего свидетельства о браке и поверить в этот процесс. Спасибо за уважение нашей частной жизни".

В своем Instagram Памела опубликовала несколько фотографий с красноречивыми цитатами Гайто Газданова и Альберта Эйнштейна.

Каждый роман - попытка помешать судьбе; это наивная иллюзия краткого бессмертия, - написала она. - Любовь это риск... Безумно всегда делать одно и то же, ожидая разных результатов.

Источник, близкий к актрисе, говорит, что после свадебной церемонии 20 января пара еще не оформила брак юридически. Учитывая громкие заявления Андерсон и Питерса в СМИ, их разрыв стал большой неожиданностью.

"Памела никогда не видела своего полного потенциала. Ей еще предстоит засиять по-настоящему. В ней есть гораздо больше, чем кажется на первый взгляд, иначе я бы не полюбил ее так сильно, - говорил 74-летний жених. - Повсюду красивые девушки. Я мог бы выбрать, но - в течение 35 лет я хотел только Памелу. Она делает меня диким - в хорошем смысле. Она вдохновляет меня. Я защищаю ее и отношусь к ней так, как она того заслуживает".

Сама Андерсон свою свадьбу с продюсером комментировала стихами:

"Он был там все время.

Никогда не подводил меня -

Теперь я готова

И он тоже готов".

Джон Питерс и Памела Андерсон впервые встретились в середине 80-х в особняке Playboy. Он был продюсером фильмов "Танец-вспышка", "Иствикские ведьмы", "Бэтмен" и "Бэтмен возвращается". Андерсон в то время только что переехала в Лос-Анджелес из Канады и стала востребованной моделью Playboy.

Сын Памелы Андерсон и Томми Ли отреагировал на тайную свадьбу своей матери с 74-летним продюсером. Похоже, юноша был очень рад новому статусу мамы.

Смотрите также на theLime, как Памела Андерсон в купальнике снялась в откровенной фотосессии для мужского журнала. Похоже, в свои 52 актриса не собирается прощаться со статусом секс-символа.

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