RU  UA

Лайм

Сын Памелы Андерсон и Томми Ли отреагировал на тайную свадьбу своей матери с 74-летним продюсером

Андерсон и ее пятый муж знакомы больше 30 лет

среда, 22 января 2020, 12:36
читати статтю українською

19 января стало известно, что 52-летняя Памела Андерсон, которая в сентябре 2019 года из-за измены рассталась с 34-летним футболистом Адилем Рами, тайно вышла замуж. Брак с 74-летним продюсером Джоном Питерсом стал для актрисы пятым. Пара была знакома более 30 лет, и все это время Питерс, по его словам, хотел только Памелу.

Неожиданную новость уже прокомментировал Брэндон Томас Ли, 23-летний сын Андерсон и ее первого мужа, рок-музыканта Томми Ли.

"Я невероятно рад за мою маму и Джона, - проговорился молодой человек изданию Fox News. - Они знают друг друга более 35 лет, и я желаю им удачи в следующей главе их совместной жизни. Я буду поддерживать счастливую пару, как только смогу, и я рад познакомиться с семьей Джона еще лучше".

Брэндон и Памела поддерживают близкие отношения, и в день матери сын посвятил ей трогательное послание в Instagram.

"Есть люди, которые в конечном итоге меняют и определяют ход вашей жизни. Мама - ты дала мне все. Ты научила меня любить, придерживаться того, что правильно, всегда следовать своим мечтам. У нас никогда не было идеальной семьи, но она была даже лучше, она была настоящей… так что спасибо маме за все", - написал он.

Памела Андерсон со старшим сыном БрэндономФото: @brandonthomaslee в Instagram

В браке с Томми Ли у Памелы Андерсон есть еще один сын, Дилан (22 года).

На момент развода пары в 2000 году фотомодель уже была знакома со своим нынешним супругом, но их роман разгорелся в последние месяцы. Сегодня 74-летний новобрачный не скрывает своего счастья.

"Памела никогда не видела своего полного потенциала как художника, - сказал он. Она еще не сияла по-настоящему. В ней гораздо больше, чем кажется на первый взгляд, иначе я бы не полюбил ее так сильно. Повсюду красивые девушки. Я мог бы выбрать, но в течение 35 лет я хотел только Памелу. Она делает меня диким - в хорошем смысле. Она вдохновляет меня. Я защищаю ее и отношусь к ней так, как она того заслуживает".

  • Памела Андерсон в купальнике снялась в откровенной фотосессии для мужского журнала. Даже разменяв шестой десяток звезда не собирается прощаться со статусом секс-символа.
  • Ранее 40-летняя певица Пинк рассказала, почему будет стареть естественно. Звезда решила, что ее индивидуальность гораздо важнее, чем ее лицо.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.

загрузка...
загрузка...

Новости партнеров

Loading...

Читайте также

Невеста Никиты Добрынина поделилась подробностями предстоящей свадьбы: торжество планируют не в Украине

Никита Добрынин и Даша Квиткова признались, что мечтают о свадьбе в Италии.

Рождение Венеры: MONATIK сделал необычное фото жены на пляже

MONATIK и Ирина Демичева опубликовали оригинальный кадр, сделанный на Мальдивах.

Солистка группы KAZKA полностью разделась ради идеального загара

Певица Александра Зарицкая показала, как загорает на Шри-Ланке без купальника.

загрузка...

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Андрей Ивченко

Я начинал жизнь с нуля четыре раза - актер из Харькова Андрей Ивченко о карьере в США и Netflix

Элина Иващенко

Я уже сталкивалась со звездной болезнью, меня заносило очень жестко - победительница шоу Х-фактор 10

Олег Драч

Пора покончить с образом страждущего украинца - актер фильма "Цена правды" об украинском кино

Sinoptik

Истории рок-звезд звучат круто, но реалии другие - группа Sinoptik о турах, алкоголе и новом составе
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: