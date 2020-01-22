Сын Памелы Андерсон и Томми Ли отреагировал на тайную свадьбу своей матери с 74-летним продюсером

19 января стало известно, что 52-летняя Памела Андерсон, которая в сентябре 2019 года из-за измены рассталась с 34-летним футболистом Адилем Рами, тайно вышла замуж. Брак с 74-летним продюсером Джоном Питерсом стал для актрисы пятым. Пара была знакома более 30 лет, и все это время Питерс, по его словам, хотел только Памелу.

Неожиданную новость уже прокомментировал Брэндон Томас Ли, 23-летний сын Андерсон и ее первого мужа, рок-музыканта Томми Ли.

"Я невероятно рад за мою маму и Джона, - проговорился молодой человек изданию Fox News. - Они знают друг друга более 35 лет, и я желаю им удачи в следующей главе их совместной жизни. Я буду поддерживать счастливую пару, как только смогу, и я рад познакомиться с семьей Джона еще лучше".

Брэндон и Памела поддерживают близкие отношения, и в день матери сын посвятил ей трогательное послание в Instagram.

"Есть люди, которые в конечном итоге меняют и определяют ход вашей жизни. Мама - ты дала мне все. Ты научила меня любить, придерживаться того, что правильно, всегда следовать своим мечтам. У нас никогда не было идеальной семьи, но она была даже лучше, она была настоящей… так что спасибо маме за все", - написал он.

Памела Андерсон со старшим сыном БрэндономФото: @brandonthomaslee в Instagram

В браке с Томми Ли у Памелы Андерсон есть еще один сын, Дилан (22 года).

На момент развода пары в 2000 году фотомодель уже была знакома со своим нынешним супругом, но их роман разгорелся в последние месяцы. Сегодня 74-летний новобрачный не скрывает своего счастья.

"Памела никогда не видела своего полного потенциала как художника, - сказал он. Она еще не сияла по-настоящему. В ней гораздо больше, чем кажется на первый взгляд, иначе я бы не полюбил ее так сильно. Повсюду красивые девушки. Я мог бы выбрать, но в течение 35 лет я хотел только Памелу. Она делает меня диким - в хорошем смысле. Она вдохновляет меня. Я защищаю ее и отношусь к ней так, как она того заслуживает".

Памела Андерсон в купальнике снялась в откровенной фотосессии для мужского журнала. Даже разменяв шестой десяток звезда не собирается прощаться со статусом секс-символа.

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