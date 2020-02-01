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Женщина с двумя детьми всегда права: Тищенко решил вмешаться в скандал вокруг развода Остапчука

Ресторатор написал комментарий под постом телеведущего

суббота, 1 февраля 2020, 11:26
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Страсти вокруг развода Владимира Остапчука не утихают уже несколько месяцев. На днях жена шоумена Елена Войченко дала откровенное интервью, в котором рассказала о многочисленных изменах супруга. После выхода программы телеведущий написал большой пост, где заявил, что озвучит свою версию развода на всю страну.

Публикация Остапчука собрала много комментариев. Свое мнение также высказал известный ресторатор и бывший ведущий "Ревизора", а теперь депутат Верховной Рады Николай Тищенко.

"Мужчина который думает, что подумают другие, обречен на новые и новые слухи... Живи, твори, люби (старинная Кельтская мудрость) P.s помни, женщина с двумя детьми всегда права", - написал нардеп.

  • Ранее ситуацию прокомментировала партнерша Остапчука по "Танцям з зірками-2019" Илона Гвоздева. Хореограф опубликовала в своем Instagram совместный снимок с Владимиром и добавила к нему язвительный комментарий.
  • Елена Войченко также пожаловалась на финансовые трудности после расставания с мужем. По ее словам, Владимир Остапчук почти не принимает участия в воспитании детей и нерегулярно помогает деньгами.

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