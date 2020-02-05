DANTES выпустил "грязный" клип на песню, которую написала Jerry Heil: видео

Украинский певец Владимир Дантес, который после длительного перерыва вернулся на сцену с сольным проектом DANTES, презентовал свой второй трек. Композиция получила название "Более или менее".

Премьера сингла состоялась 5 февраля на YouTube-канале исполнителя. Вместе с песней Дантес представил и клип. Режиссером видеоряда выступил Леонид Колосовский, по задумке которого певца обливают водой, вином, кефиром, бросают в него цветы, землю, спагетти, муку, бьют и даже разбивают о голову бутылку.

"В нашем патриархальном обществе в мужчине воспитывают и одобряют только маскулинные черты. Он должен быть сильным, все терпеть, хотя нам тоже хочется иногда поплакать, быть слабыми, проявлять такие чувства, как любовь, сожаление, сочувствие, нежность. Мужчины действительно имеют право быть такими, какими хотят, а не загонять себя в рамки гендерных стереотипов", – комментирует новую работу DANTES.

Интересно, что автором трека "Более или менее", как и песни "Теперь тебе 30", также выступила певица и блогер Jerry Heil (Яна Шемаева), ставшая популярной после хита "Охрана, отмена".

Ранее Jerry Heil презентовала песню Vegan, с которой поборется за право представлять нашу страну на Евровидении-2020 в Роттердаме (Нидерланды). Певица выступит в первом полуфинале Нацотбора, который состоится уже в эту субботу, 8 февраля.

Тем временем организаторы Евровидения-2020 провели первую жеребьевку и распределили страны-участницы по двум полуфиналам конкурса, которые пройдут в Роттердаме (Нидерланды) 12 и 14 мая.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.