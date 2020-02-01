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Jerry Heil представила песню для Нацотбора на Евровидение-2020: видео

Певица выступит в первом полуфинале под номером 2

суббота, 1 февраля 2020, 18:05
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Украинская певица Jerry Heil (Яна Шамаева), автор нашумевшего хита "Охрана Отмена", презентовала песню Vegan, с которой поборется за право представлять нашу страну на Евровидении-2020 в Роттердаме (Нидерланды).

Премьера сингла состоялась 1 февраля на YouTube-канале исполнительницы. Яна призналась, что написала трек специально для конкурса за два месяца до того, как VOGUE UKRAINE объявили, что 2020 год официально признан годом вегана. Певица убеждена, что такие совпадения не случайны.

"Какую песню как зритель я всегда хотела отправить на Евро? Для меня как для человека, который отправляет свою ценную смску участника-победителя, конкурс является средством общения с другими народами. И мне так хотелось всегда показать, что о нашем менталитете существует много стереотипов - и многие из них неправда! Мы стильные, мы открыты, мы толерантны и мы таки движемся в ногу со временем! В этом собственно и идея моего трека и номера на Евровидении!", - прокомментировала Jerry Heil.

Яна Шамаева выступит в первом полуфинале Национального отбора на Евровидение-2020, который состоится уже в следующую субботу, 8 февраля. Порядковый номер певицы - 2.

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