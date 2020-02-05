Девушка Илона Маска рассказала, как беременность повлияла на ее внешность

Если раньше беременность певицы Граймс вызывала у фанатов сомнения, теперь все стало на свои места. 31-летняя девушка Илона Маска ждет первого ребенка, попутно жалуясь на боль во всем теле и внезапно возникшие проблемы с кожей.

"Я не знаю, у всех ли так, но когда я забеременела, моя кожа стала очень красной и постоянно покрывается… чем-то. Это называется розацеа, - сказала Граймс (Клер Буше) в новом видео для Vogue. - Почему-то делать макияж гораздо сложнее, когда ты беременна".

Несмотря на розацеа, Граймс добавила, что беременность творит чудеса для ее волосами, которые здорово выросли и стали гуще. Также она поделилась своим отношением к воспитанию детей.

"Я определенно позволю своему ребенку использовать косметику. Я также позволю ему красить волосы", - заявила она.

Недавно в Instagram девушка опубликовала честную заметку о том, как тяжело ей было работать над новым альбомом "Miss Antropocene" во время беременности.

"Все это оказалось немного тяжелым испытанием. В начале [беременности] были некоторые осложнения, второй триместр - приличный, но на 25 неделе все начало болеть. Какой у вас опыт с этими вещами? Я чувствую, что была ужасно плохо подготовлена, потому что не знаю, должна ли беременность быть такой заметной и обсуждаемой. Я просто не понимала, во что ввязалась, - призналась певица. - Хоть это и хорошо, но делает работу намного сложнее. Хорошо пишется, возникает много диких идей, но все физическое сложно. Я также более эмоциональная и менее храбрая перед лицом хейтров онлайн".

В сети певицу поддержали поклонники и знаменитые друзья.

"Я уверена, что создание человека - самая сложная работа, поэтому будь добра к себе, ты переносишь двойную нагрузку", - написала Кэти Перри.

"Массаж, остеопат, йога и гидротерапия изменили мою жизнь в третьем триместре. Я начала чувствовать себя виноватой за то, что у меня не было никакой энергии для работы, а потом поняла, что вся энергия идет на создание человеческой жизни, и перестала себя за это корить", - подбодрила Граймс певица Шанталь Кларет.

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