Эшли Грэм поделилась с фанами первыми фото с новорожденным сыном

Американская plus-size модель Эшли Грэм родила первенца в январе этого года. Спустя две недели молодая мама поделилась первыми фотографиями новорожденного сына.

Трогательные снимки знаменитость обнародовала в своем Instagram. На черно-белых кадрах не видно лицо малыша, зато можно рассмотреть его крошечную ручку, которая сжимает пальцы счастливых родителей.

Фото: instagram.com/ashleygraham

"В 6 часов вечера 18.01.2020 мы приветствовали 7 фунтов 5 унций любви в нашем мире. Встреча с нашим сыном сделала наши сердца невероятно полными, и мы не можем дождаться, чтобы представить его вам на Pretty Big Deal завтра", - написала Эшли.

Фото: instagram.com/ashleygraham

Напомним, что о беременности 32-летней plus-size модели стало известно в августе прошлого года. Эшли и ее супруг Джастин опубликовали видео, где сообщили о грядущем пополнении в семье. Пол будущего ребенка Грэм рассекретила в начале ноября на шоу Эллен Дедженерес.

2 февраля 44-летняя Милла Йовович родила третьего ребенка, девочку Ошин. Звезда не стала прятать от фанатов свое сокровище и уже на следующий день опубликовала в Instagram ее первые фото.

Украинский режиссер, сценарист и телеведущая Оксана Байрак, которая заинтриговала поклонников снимком младенца, призналась, что стала мамой. Первенца 55-летней знаменитости родила суррогатная мать.

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