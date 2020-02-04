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Эшли Грэм поделилась с фанами первыми фото с новорожденным сыном

Модель стала мамой две недели назад

вторник, 4 февраля 2020, 13:21
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Американская plus-size модель Эшли Грэм родила первенца в январе этого года. Спустя две недели молодая мама поделилась первыми фотографиями новорожденного сына.

Трогательные снимки знаменитость обнародовала в своем Instagram. На черно-белых кадрах не видно лицо малыша, зато можно рассмотреть его крошечную ручку, которая сжимает пальцы счастливых родителей.

Фото: instagram.com/ashleygraham

"В 6 часов вечера 18.01.2020 мы приветствовали 7 фунтов 5 унций любви в нашем мире. Встреча с нашим сыном сделала наши сердца невероятно полными, и мы не можем дождаться, чтобы представить его вам на Pretty Big Deal завтра", - написала Эшли.

Фото: instagram.com/ashleygraham

Напомним, что о беременности 32-летней plus-size модели стало известно в августе прошлого года. Эшли и ее супруг Джастин опубликовали видео, где сообщили о грядущем пополнении в семье. Пол будущего ребенка Грэм рассекретила в начале ноября на шоу Эллен Дедженерес.

  • 2 февраля 44-летняя Милла Йовович родила третьего ребенка, девочку Ошин. Звезда не стала прятать от фанатов свое сокровище и уже на следующий день опубликовала в Instagram ее первые фото.
  • Украинский режиссер, сценарист и телеведущая Оксана Байрак, которая заинтриговала поклонников снимком младенца, призналась, что стала мамой. Первенца 55-летней знаменитости родила суррогатная мать.

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