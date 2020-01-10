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Илон Маск и его беременная девушка интригуют соцсети: фанаты угадывают пол ребенка

Twitter сходит с ума, пытаясь понять, действительно ли певица Граймс беременна от Илона Маска

пятница, 10 января 2020, 12:52
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Девушка Илона Маска продолжает разгонять интригу по поводу своей беременности. 31-летняя певица Граймс запостила в социальных сетях новое фото с округлившимся животом, Илон Маск его прокомментировал, и фанаты тут же бросились расшифровывать загадочное сообщение.

@Grimezsz в Twitter

На фото Граймс запечатлена в длинном жакете, из-под пол которого выглядывает круглый расцарапанный живот. Официально эпатажная певица и ее бойфренд-миллиардер не подтверждали, что ждут ребенка, потому многие решили, что живот не настоящий, и всего лишь символизирует новый альбом Граймс.

"Вчера ты опубликовала фото, где живот выглядит на третий месяц беременности. Теперь он похож на живот на пятом месяце. Объясни, что происходит! - пишут фанаты в Twitter. - Я чувствую, что это какой-то трюк. Это для твоего альбома?"

Граймс не стала отвечать на прямые вопросы, но когда одна из фанаток похвасталась, что тоже станет мамой в 2020 году, певица написала: "Малыши [года] Металлической Крысы".

Вскоре в комментарии к Граймс пришел основатель Tesla и SpaceX.

"X это Y", - написал бизнесмен

"Ведьмаку заплатите чеканной монетой", - ответила певица, ссылаясь на новый сериал Netflix.

@Grimezsz в Twitter

Пользователи загадочную переписку пары не поняли, но тут же решили, что речь идет о поле ребенка (у мальчиков имеется две различные половые хромосомы X и Y, а у девочек - две хромосомы X).

"Мальчик или девочка?" - спрашивают одни. "Робот или инопланетянин", - отвечают другие.

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Большинство поклонников пары все же искренне поздравляют Граймс и Маска с грядущим радостным событием.

"Это будет очень умный и творческий ребенок, - пишут они. - Так радостно за вас обоих! Это отлично, если правда".

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Раздел: ЛаймЗвезды
Теги: Илон Маск

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